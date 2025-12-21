無業男張文無就醫紀錄！曾當月薪4萬保全「母有小額資助」

台北捷運隨機攻擊案嫌犯張文於19日接連在北車M7出口、中山站及誠品南西店發動攻擊，最終墜樓身亡，釀成4死11傷慘劇，而他曾當了1年月薪4萬的保全，之後離職僅靠母親「小額資助」，連續24個月沒有相關就醫紀錄，行蹤相當神秘。

張文曾當過1年月薪4萬元的保全。（圖／翻攝畫面）

曾在空軍服役擔任步槍兵的張文，專責無線電架設，但因在軍中屢次鬧事、提退伍報告，外加於上111年2月休假期間酒駕被捕，遭軍方於同年3月汰除，據同袍透露，張文在部隊人緣欠佳，服役僅半年就成為問題人物，更懷疑他是為了想提早退伍，故意布局酒駕被逮以便被汰除。

張文逃到誠品南西店頂樓。（圖／翻攝畫面）

而據《自由時報》的報導，北市警方查出，張文從112年12月起連續24個月沒有任何就醫紀錄。退伍後，他曾於112年6月至113年6月在大型保全公司任職，月薪含加班費約4萬元出頭，但工作滿一年後便主動離職，之後就再無薪資申報，換言之就是無業遊民。

。（圖／翻攝畫面）

至於張文失業後生活費從何而來？警方查出他的媽媽曾經多次小額匯款給他，暫時沒有發現來自其他管道的金援，目前正協調金融機構追查是否有可疑金流。

張文攜帶的一整箱汽油彈，被57歲男子余家昶捨命擋下。（圖／翻攝畫面）

學生寫信給慘死張文刀下的余先生。（圖／中天新聞）

一些民眾20日白天在中山站商圈獻花致哀。（圖／中天新聞）

