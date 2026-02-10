無業男持空氣槍狂射幼稚園 他被捕稱：小孩白天玩鬧太吵

北市一名黃姓男子嫌幼稚園白天太吵，竟持空氣槍對幼稚園開槍。(圖／翻攝畫面)

北市文山區驚傳幼稚園遭人持空氣槍射擊！北市文山一分局轄內某幼稚園日前驚傳遭人持空氣槍射擊，警方獲報後也火速掌握42歲的黃姓男子到案，並在其家中起獲2把改造空氣槍。據悉，黃男供稱因不滿幼稚園平日上午太吵，多次反映未果，加上近期購買空氣槍想試槍，因此才會對幼稚園開槍。

據了解，42歲的黃姓男子平時依靠打零工維生，其日前透過網路購買2把空氣槍，自己研究進行改造，但因其平時作息多在白日睡覺，其住家附近的幼稚園上午驚傳會傳出孩童嘻笑打鬧聲，讓黃男認為幼稚園的孩童笑聲影響其睡眠，多次投訴未果後，也想試試看自己改槍威力，竟直接持槍朝幼稚園開槍。

警方獲報後也立即調閱周邊監視器畫面，鎖定黃男涉嫌重大，日前將人拘提到案後，也在其家中搜出3把空氣槍、6mm鉛彈2瓶、喇叭彈1盒，以及手機、平板電腦等相關證物。涉案槍枝已由該分局鑑識人員完成採證，並報請刑事鑑識中心進行初步鑑定，以確認槍枝性能及危險性。全案後續也依法移送台北地檢署偵辦，黃男訊後遭聲押獲准。

文山第一分局表示，任何危及校園及孩童安全之違法行為，警方均將依法嚴正查辦，文山警分局已針對案發地點周邊加強巡邏與安全維護作為，以確保學童及社區居民安全。

