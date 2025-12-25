無業男發文喊「想扮小丑殺人」！警12小時火速拘提到案 新北地檢聲押獲准

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機殺人案，共釀4死11傷，事後網路上接連出現一些疑似「模仿犯罪」的恐嚇言論，引發社會不安。其中，新北市一名劉姓男子在網路論壇發文，稱「想打扮成小丑殺人」、「心情不好就想殺人」等，警方執行網路巡邏發現，立即報請新北地檢署偵辦，並在昨（24）日將其拘提到案，檢方複訊後向法院聲押獲准。

無業劉姓網友在網路論壇發表恐嚇言論，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。（圖／翻攝Google街景）

據了解，劉性男子處無業狀態，近日頻頻在Dcard網站發表恐嚇貼文，不僅表示想模仿日前才發生的北捷隨機殺人事件主嫌殺人，又稱「很想打扮成小丑殺人」、「心情不好就想殺人」、「被診斷有反社會人格」等涉及暴力的威脅言論，桃園市刑大在執行網路巡邏發現後，立即通知平台下架貼文，並成立專案小組展開調查、報請新北地檢署指揮偵辦。

經檢察官核發拘票，警方於12小時內將劉男拘提到案，檢察官複訊後認定，劉男的行為涉犯《刑法》恐嚇公眾、恐嚇等罪，且犯罪嫌疑重大，有反覆實施同一行為的可能，恐危及社會治安，為避免危害擴大，遂向法院聲請羈押，新北法院裁定准予收押。

新北地檢署指出，日前已依高檢署指示，由檢察長指派重大刑案專組及機動專組檢察官，成立防範恐怖攻擊應變小組，且轄區內各司法警察機關保持密切聯繫，即時掌握相關情資及妥速應處。針對涉及重大恐嚇公眾危害治安案件，檢方將秉持從嚴從速原則偵辦，以此守護民眾安全。

◎《FTNN新聞網》提醒您：危險行為請勿模仿！

