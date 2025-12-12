無業男缺錢又染毒癮 潛六龜區公所行竊「冷風扇也不放過」 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

高雄一名周姓男子長期無業，竟鎖定六龜區公所的彩蝶復育貨櫃、以及衛生掩埋場下手行竊，接連潛入內部將音響喇叭、冷風扇偷走，就連監視器主機也全部搬走。警方獲報後組成專案小組追查，透過監視器畫面鎖定周男，日前成功將他拘提到案，除了查獲還未銷贓的贓物，還起出部分毒品，警方訊後依竊盜與毒品罪嫌將他移送法辦。

警方調查，周男長期無業，因缺錢花用及吸食毒品，竟將歪腦筋動在六龜區的公務機關；他先利用深夜潛入六龜區公所的彩蝶復育貨櫃，偷走冷風扇和音響喇叭。之後又溜進六龜衛生掩埋場，再將監視器主機、數據機、主機及螢幕等設備搬走。

不過周男連續盜竊的行為，都監視器清楚拍下，警方追查後馬上將他鎖定並掌握他的行蹤。警方專案經過查緝，日前成功將周男拘提到案，不僅起出他還未銷贓的贓證物，還查獲安非他命，訊後依毒品及竊盜等罪嫌，將他移送橋頭地方檢察署偵辦。

