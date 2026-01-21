無業男「零元購」無印良品衣襪 捷運站忘我查看戰利品...秒遭鷹眼警鎖定

楊姓竊賊躲在捷運站外牆牆角忘我查看戰利品，員警察覺有異上前盤查，立刻不攻自破。翻攝畫面

真的是偷到忘我。台北市一名44歲的無業楊姓男子，疑似把百貨公司與超市當成「免付費賣場」，不僅在無印良品「零元購」衣帽襪子，還順手帶走多款高檔進口起司，結果戰利品才剛入手，就在捷運站出口迫不及待翻包「驗貨」，行徑太過招搖，當場被執勤員警盯上，成了標準的「笨賊現形記」。

台北市警察局信義分局三張犁派出所指出，1月17日晚間20時許，員警在捷運市府站執行安全維護勤務時，發現一名男子混在人群中卻頻頻低頭翻動背包，神情鬼祟又專注，與周遭匆忙通勤的乘客格格不入，引起警覺。

警方從男子背包搜出6雙襪子、5頂帽子驚覺有異，一般人誰會一次買5頂帽子。翻攝畫面

警方上前盤查，在楊姓男子同意下檢視其隨身物品，赫然發現背包內塞滿全新未拆封商品，包括無印良品襪子6雙、帽子5頂，數量明顯超乎一般購物習慣，楊男卻支吾其詞，說不清來源。警方隨即陪同他前往鄰近門市查證，店家清點後確認商品短少，調閱監視器畫面更清楚拍下楊男行竊過程，讓他想賴也賴不掉。

另外楊姓竊賊身上還有多塊沒有發票的高檔起司，也是他偷來的。翻攝畫面

警方進一步附帶搜索，還在楊男身上查扣多款未附發票的進口高檔起司，竊取商品總價值逼近萬元。原來楊男不只「無印良品愛好者」，連高檔起司也愛吃，貪心指數直接拉滿。

警方訊後已依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦，警方也提醒，捷運站與商圈人潮眾多，但警察的眼睛更利，別以為偷完就能安心清點戰利品，往往一個得意忘形，就把自己送進警局。



