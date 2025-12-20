無業通緝卻備齊高規格裝備 吳靜怡質疑北捷案背後是否有推手

27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈，隨後持長刀砍殺路人。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 北捷台北車站及中山站周邊， 19 日晚間接連發生投擲煙霧彈與持刀隨機傷人事件，嫌犯張文最終墜樓身亡，引發社會高度關注。時事評論員吳靜怡於 20 日發文指出，外界不應只將焦點放在嫌犯個人，而應進一步釐清案件背後可能存在、卻難以察覺的「推手」。

吳靜怡表示，張文長期無業且處於通緝狀態，卻能負擔台北市租金，並購買疑似軍規等級的煙霧彈、長刀與防毒面具，甚至在雲端留下長達半年的犯案規劃紀錄，顯示其實際資源與表面經濟狀況存在明顯落差，背後是否有外力支持，成為釐清案情的重要關鍵。

她指出，從國際恐怖攻擊與重大暴力犯罪案例來看，潛在的「背後推手」大致可分為三類，包括宗教或極端意識形態動員、政治動機或外部勢力介入，以及長期精神問題所造成的激進化過程。

吳靜怡進一步分析，雖然張文目前被初步認定為「孤狼型犯罪者」，但在缺乏穩定收入的情況下，仍能完成長期準備與行動，不排除涉及地下金流、非法借貸或隱蔽的協力網絡。若後續查出異常金流或通訊紀錄，案件性質恐需重新評估。

吳靜怡強調，此案最大警訊在於其具備可複製、可模仿的犯罪模式，若未全面調查，恐引發後續模仿犯、假訊息與社會恐慌。她呼籲，政府持續以高規格應變，透過嚴謹調查釐清看不見的推手，才能真正強化台灣社會安全網的韌性。

