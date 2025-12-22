「無業」張文砸4.8萬買煙霧彈 錢從哪來？警追金流

台北市 / 綜合報導

警方持續追查台北車站及誠品南西隨機攻擊案，目前著重在張文的金流到底從哪來。因為根據掌握，張文從去年6月起就辭掉保全工作，後續仰賴媽媽每季給的3萬元生活費，不過他在今年1月，北上租屋每個月就要花1.7萬，卻查出他當時網購大量煙霧彈等工具，花費將近5萬，警方為了追出他的資金來源，已經發函給各大金融機構跟交易所，不排除可能有人金援或把錢存在冷錢包。

身穿雨衣拖著黑色箱子，鬼祟走進捷運站後變裝，大庭廣眾下狂丟煙霧彈，仔細看張文身旁的這卡行李箱，裡頭裝的是煙霧彈和汽油彈，而這些工具其實花了他不少錢，台北市刑大大隊長盧俊宏說：「今年的一月中旬，購買了一箱24顆的煙霧彈，每一顆煙霧彈值新台幣2千，合計4萬8，他也在今年的11月開始，購買了酒精，噴火打火機等重要的點燃工具。」

不惜砸重本，購買作案工具，今年初還北上租屋，在鄰近案發地點的公園路，租金也不便宜，啟人疑竇的是他的錢從哪來，父母畫面，張文的父母，做筆錄透露，已經兩年沒和兒子聯繫，但媽媽卻偶爾給予金援。

去年6月，他辭掉月薪4萬的保全工作後，就沒薪資申報紀錄，只仰賴媽媽每季提供的3萬塊金援，今年一月起，每個月還需支付1.7萬元租金，卻還有能力花4.8萬買煙霧彈，這些錢從何而來，如今手機錢包通通失蹤，警方發函各大金融機構和交易所，要追查張文的金流紀錄。

案發前，張文上網購買作案工具，但手機沒被找到，疑似都是靠平板和筆電通訊，警方不排除張文的錢，可能也不在銀行，而是存在冷錢包，如今擴大追查要盡快追出真相。

