無業、無手機、無信用卡 孤狼張文金流曝！戶頭剩39元全靠「她」接濟

張文案發前將裝有汽油彈之行李箱搬至旅社。北市警提供



上週五（12／19）造成全國恐慌的張文隨機殺人案，張文揮刀行兇，釀無辜民眾3死11傷，張文也墜樓喪命，但是警方仍要追查背後犯案動機及過程。根據最新調查發現，張文早在1年半前就失業，期間只靠張母接濟，平均每3個月匯款3萬元給張文當生活費，警方也確認張文帳戶最終僅剩39元，但他早已去年開始分批購入作案工具，似乎為了縝密恐怖的殺人計畫，張文選擇以最節省的方式活著。

外界紛紛質疑，張文背後的金流，會是案情的突破關鍵。根據調查，張文酒駕被軍方勒令退伍後，沒有退休金可領，他未返回桃園住家生活，每個月負擔1.7萬元北市中正區之房租、生活開銷。

廣告 廣告

但是，警方發現張文薪資申報的部分，僅有在2023年6月到2024年6月擔任保全員，當時月薪約4萬元。

張文犯案前最後一餐，於超商內買一瓶豆漿，還坐在超商內10分鐘沉思。北市警提供

警方調查，張文保全員期間存下9萬多元，但今年初便已花費殆盡。為了維持生計，張文帳戶顯示每逢1、4、7、12月，都會收到母親匯入的3萬元款項。

警方也擴大清查，張文並無任何電子錢包帳號，也未有虛幣交易所註冊紀錄，也沒發現虛擬錢包金鑰編碼，因此排除張文曾使用虛擬貨幣之可能性。

警方研判，張母雖有定期匯款，但張文應無法支應1.7萬房租，為了填補房租缺口及生活開銷，懷疑張文到不明場所打零工，再以現金領取薪資。

此外，警方雖查出張文有手機門號，但並未查到他的手機，張文的手機門號是搭配平板電腦來上網，沒使用電話功能，只用網路功能。另外，張文的信用卡、悠遊卡、錢包都沒找到；警方懷疑他為了躲避追查、企圖滅證，案發後已把相關跡證丟棄，至今尚未尋獲。

更多太報報導

張文高中品學兼優！成魔搜出13刀、29彈 摸透誠品地形爬頂樓身影曝

不明帳號恐嚇血洗台中新光三越「目標50人」！警方證實IP來自柬埔寨

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生