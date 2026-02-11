無極三清總道院神職人員 清塵日靜座迎神





農曆十二月二十四日是民間傳流（清塵）送神日，家家戶戶打掃庭院迎接農曆新年到來，寺廟或家戶受供奉諸神，這天都會上天庭，向玉帝奏報凡間過去一年諸事。而外埔區三清無極總道院主供三清道祖，反而是迎神日，一對對迎神神職人員輪流坐鎮接神，為何清塵日與一般寺廟不同？讓信眾感到不解。廟主委鄭銘輝表示，迎、送諸神，分別是供奉先天與後天神尊之區別，一般信眾是較不了解的。

十一日（農曆十二月二十四日）清塵日，民間流傳在凡間受供奉的眾神明，這天都必須上天庭向玉皇大帝呈報凡間一年間所經歷事故。致家戶先用甜甜的糖果祭拜送神後，才開始打掃家裡環境，舉凡被視為神聖的神桌都能爬上去擦拭，連神像衣飾都可換新，家戶總動員打掃家園，準備過年吃團圓飯。廟祝將籤桶內竹籤收起，等農曆元月四日接神後，再重新放回。

外埔區無極三清總道院，在清塵前三天就打掃環境、清塵日反而是迎神日。鄭主委表示，神仙有先天與後天之別，前者本來就具列仙班，後者是輪迴民間為人，再積德行善被封列入神班，在清塵日當天，後天的灶君等眾神，會依往列上天奏明凡間民眾所行之功過。

道教三清道祖是三十三天最上層先天仙尊、清塵日必須在廟內接待路過神明，並轉請上天庭。清塵日這天從清晨五時到下午五時，無極三清神職人員，一整天都有一對在神前閉眼靜坐，桌前放置功過簿，不時會睜開眼睛在簿內寫下一些難以看知的文字，記載信眾所行所做的善惡。因是重要神事，廟鄭主委夫妻也加入接待路過神仙之行列。

