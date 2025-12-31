無極限！蔡依林出動巨蛇、巨馬後...千萬7層樓高女神雕像炸現場

【緯來新聞網】蔡依林（Jolin）《PLEASURE》演唱會今（31日）大巨蛋第二天開唱，繼開場召喚「慾望巨蟒」繞行全場掀起震撼序幕後，她身穿長達3公尺的七彩長裙 的蔡依林變身為「幻境維納斯」， 駕馭象徵愛與自由的「夢翼飛馬」霸氣登場，率領36名舞者所化身的蝴蝶海馬精靈、雙鹿與象鼻魚等夢幻生物二度在大巨蛋繞場巡禮，在〈SAFARI〉輕快節奏映襯下讓整座大巨蛋瞬間成為奇幻樂園。

蔡依林《PLEASURE》演唱會無極限。（圖／凌時差提供）

接連多首招牌K歌〈都沒差〉、〈日不落〉、〈馬德里不思議〉所組成甜蜜組曲更讓全場成萬人KTV，四萬人一同當起合音天使為蔡依林尋愛唱和，最後在唱到〈說愛你〉、〈腦公〉時，蔡依林的甜蜜歌聲喚醒主舞台上可愛的「綠丘巨人」跟著舞動，宛如童話場景成真，夢幻感十足，接著高唱〈花蝴蝶〉、〈看我72變〉展現性感舞姿，為第四篇章推向最高潮。

蔡依林化身愉悅女王。（圖／凌時差提供）

以造價40萬美金（約1250萬台幣）的七層樓高「愉悅之女」雕像為演唱會壓軸橋段，蔡依林高唱〈PLEASURE〉燃爆全場，過程中被舞者高高托舉的她象徵愉悅之母的完成與加冕，歌曲結束後隨即站上延伸高台，在狂嗨的電音 Remix 節奏中接連演唱〈愛無赦〉、〈怪美的〉。

造價40萬美金（約1250萬台幣）的七層樓高「愉悅之女」雕像。（圖／凌時差提供）

當壓軸曲〈PLAY 我呸〉登場時，雷射光束、電音節拍全面爆發，整座大巨蛋瞬間變成四萬人的巨型舞廳，在歌曲最後歌迷同步以七彩彩帶應援，為跨年夜寫下光彩奪目的愉悅奇蹟。曲終後〈PLEASURE〉Remix 再度響起，蔡依林 走向延伸舞台繞場致意，「命運之輪」再次升起，她率領36名舞者回到主舞台謝幕，為這場集結寓言故事場景、電音與舞蹈能量的國際奇幻大秀畫下最狂、最炸裂的完美句點。

氣勢十足的蔡依林化身愉悅女王。（圖／凌時差提供）

為了完美呈現「愉悅宇宙」的核心敘事，蔡依林 更親赴洛杉磯，短短三天內密集拍攝五支影片，當中有許多場畫面需要長時間吊鋼索完成高空懸吊、翻轉與定格動作，不僅對核心肌群與身體控制都是極大挑戰，拍攝過程更可說是體力與意志的雙重考驗。



一連串高強度拍攝中，最讓 蔡依林 感到開心的，反而是可以大部分拍攝都是赤腳上陣拍攝，「赤腳站在攝影棚裡反而更能感受角色狀態，也更貼近『愉悅』回歸本能、釋放身心的精神核心。」向來不愛高跟鞋的她更打趣表示：「以後演唱會可以都不要穿高跟鞋嗎？」一句玩笑話不但讓人感受到蔡依林的率真本色，更流露出她對表演自在感與身體感受的真實重視，讓舞台上的「愉悅」回歸最純粹的初心。

