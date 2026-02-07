無極龍華慈惠堂寒冬送暖 義剪加菜金陪弱勢過好年

▲和美無極龍華慈惠堂今日攜手玉聖社會服務關懷協會、德美快樂志工隊等民間慈善團體與善心人士，共同舉辦「歲末年終寒冬送暖」活動，以實際行動關懷弱勢家庭與民眾。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】在春節前夕，和美無極龍華慈惠堂今（7）日攜手玉聖社會服務關懷協會、德美快樂志工隊等民間慈善團體與善心人士，共同舉辦「歲末年終寒冬送暖」活動，以實際行動關懷弱勢家庭與民眾，讓寒冬中洋溢人情暖流。

本次活動特別準備了過年加菜金與佳節禮盒，盼能協助弱勢家庭暫時減輕經濟壓力，歡喜迎接新春佳節。除了物資與經濟支持，更延續暖心傳統，邀請彰化縣美容美髮職技研訓協會楊老師團隊提供免費義剪服務，讓民眾以嶄新面貌迎接新年，從外到內感受社會的溫暖關懷。

廣告 廣告

活動並獲得彰化縣議員周君綾及彰化縣玉聖社會服務關懷協會等單位共同支持與推動。周君綾議員表示：「春節是團圓感恩的時刻，我們希望透過一份加菜金、一份佳節物資，把社會各界的關懷送到需要的民眾手中，讓大家知道這個社會有許多人在關心他們，互相扶持、溫暖同行。」

玉聖社會服務關懷協會亦強調，活動初衷在於為弱勢民眾提供及時支持，於春節前舉辦更具意義。他們相信，每一份善意都能匯聚成巨大力量，鼓勵更多人伸出援手，共同營造互助、充滿愛的社會氛圍。