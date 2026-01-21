無法以新名字進行民調 翁金珠外甥女宣布退選 她篤定出線

已登記參選民進黨彰化縣第一選區議員選舉的翁慧玟（右），因民進黨黨章規定，不能使用新名字參加民調，宣布退選。（翁慧玟團隊提供／葉靜美彰化傳真）

民進黨彰化縣議員選舉，在第一選區因有7人登記參選，縣黨部連日邀集參選人進行協調，決議將在1月26日委託兩家民調公司進行民調，但在今日協調中，近期才改名、已登記參選的前縣長翁金珠外甥女翁慧玟，卻因黨章規定，無法以新名字進行民調，宣布退選。

民進黨在第一選區規畫提名5席，但有7人登記參選，因各參選人認為，林世賢是現任彰化市長和林世明是現任芬園鄉長；莊陞漢、楊子賢、李成濟和許雅琳4位是現任縣議員；而新人翁慧玟是翁金珠外甥女，每位參選人都有實力和戰力，可為民進黨拓展第一選區選票，有利縣長選情，並有機會在議會增長席次，增加民進黨團戰力，要求彰化縣黨部啟動「臨時執委會」，就第一選區縣議員提名席次等相關事宜再予討論。

彰化縣黨部昨日及今日連兩日邀參選人進行協調，其中，翁慧玟原從父姓，原名曾于倢，近期改從母姓並改名為「翁慧玟」，雖已在本月16日完成黨內登記，卻因黨章規定，宣布退選。由於該選區雖提名5席，但要有1席女性，在翁慧玟退選後，許雅琳將篤定參選。

翁慧玟今日發聲明稿指出，縣黨部今日召開民調協調會，決定1月26日由二家民調公司做民調時，彰化縣黨部副執行長林維浩卻突然拋出民進黨「第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法」第十一條規定：「候選人於初選登記前12個月內變更姓名者，於民意調查中仍使用其更名前之原姓名。」之黨規。

翁慧玟表示，依黨規，她本人不能使用「翁慧玟」姓名做民調，她以「翁慧玟」之名登記，其後都以「翁慧玟」做宣傳；該規定令「翁慧玟團隊」措手不及，決定退選。

翁慧玟指稱，身為黨員當然會遵守黨規，但熟知黨務的黨部人員竟然在明知她已經改了新姓名，卻未在登記時善盡告知之責，故意在決定要進行民調的今天(前五天)才告知，黨部之失誤實難辭其咎。林維浩則強調，一切都是依黨章規定，非針對特定參選人。

