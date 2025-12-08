無法供水 大峽谷國家公園南緣暫停住宿服務

大峽谷國家公園南緣。美聯社

正計劃前往大峽谷國家公園南緣，沉浸在冬日夢幻美景中的遊客，需要再等等了。美聯社報導，由於園區唯一供水管線多處破裂，自6日起，遊客無法在國家公園最古老的旅館及其小屋過夜；由於南緣區域無法獲得供水，公園管理人員表示，必須節約有限資源。

儘管這條已遠超使用年限的輸水管線多年來頻頻故障，這僅是大峽谷國家公園第二次因供水問題暫停住宿服務。2024年8月，公園管理處無預警採取史無前例的限水措施，在年度旅遊旺季期間關閉所有住宿設施。

在此禁令下，遊客無法入住包括El Tovar飯店、光明天使（Bright Angel）小屋及瑪斯威克（Maswik）小屋等住宿設施，露營區亦全面停止供水。對公園員工及大峽谷村2500名居民而言，代表需縮短淋浴時間、減少沖廁次數，以及刮鬍刷牙時必須關閉水龍頭。

公園管理人員希望不會讓遊客等待太久，發言人喬埃爾·貝爾德（Joëlle Baird）表示，若所有工程順利進行，預計最快一周後即可恢復供水服務並重新開放住宿設施。

儘管數日前新雪初降，水管焊接修復作業仍持續進行，依維修計畫未來數日內將對供水系統進行沖洗與重新注水。在此期間，公園仍歡迎遊客日間造訪，園外亦有住宿選擇。

儘管冬季屬於淡季，去年12月仍有逾4萬1千人次使用園區住宿設施。2024年大峽谷總計湧入近5百萬名遊客，其中約9成造訪南緣區域。

橫跨峽谷、全長12.5英里的輸水管線，是公園內居民、工作人員及遊客的主要水源。這條建於1960年代的輸水管線多年來始終是維護重點，公園門票收入的一部分即用於支付相關費用。

耗資2.08億元的管線修復及供水系統升級工程已於2023年啟動，國家公園管理局稱此為滿足居民與遊客需求的重要投資；該項目預計於2027年完工。

