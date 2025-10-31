無法力挺林岱樺！溫朗東宣布退出派系、退出選舉
2026民進黨高雄市長提名未定，外交部長林佳龍作為正國會掌門人，29日突然表態力挺立委林岱樺參選，更發文喊話支持者一同參與造勢活動，遭疑行政不中立，引起各界熱議與撻伐。對此，有意角逐台北市議員的名嘴溫朗東昨（30）晚發文宣布，由於無法接受派系支持林岱樺，因此決定退出派系，退出選舉。
林岱樺因涉詐領助理費與加班費遭高雄地檢起訴，官司風波未平。同樣是正國會的溫朗東表示，林岱樺涉貪被起訴、反同婚、偏向宗教的法案，這些爭議他可以尊重林岱樺捍衛自己的清白與信仰，但無法為她背書，「她可以自己努力，我不批評，但我無法力挺。我沒辦法為了自己要選台北市議員，就要高雄鄉親接受林岱樺」。溫朗東坦言，想了一整天該怎麼幫夥伴說話，想來想去還是過不了自己這關，因此只能退出派系，退出選舉。
溫朗東說，目前因為自己並非公職，正國會並沒有要求表態，不過一旦接受派系支持，投入資源參選，基於情義就勢必要表態支持林岱樺，「我沒辦法自己離開高雄，卻要高雄人支持跟我價值觀背離的候選人。」溫朗東也感謝在籌備選舉路上給予支持的朋友，「我是個高雄人，是高雄支持我，我才能走到今天。」並承諾自己會繼續在適合的位置上，為台灣加油。
責任編輯／馮康蕙
