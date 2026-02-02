無法回家過年了！台積電離職工程師2奈米洩密案 3工程師延押2個月

前台積電工程師陳力銘轉職東京威力科創公司後，勾結仍在職工程師吳秉駿、戈一平竊取台積電2奈米晶片製程等相關機密，遭檢方依違反國安法等罪起訴。如今羈押期屆滿，智慧財產及商業法院裁定從2月1號開始延押2個月，3名被告得在看守所裡過年。

回顧整起案件，陳力銘曾任台積電工程師，離職後在2022年進入台積電的供應商「東京威力公司」行銷部門，任職期間與前東家熟識的吳姓及戈姓工程師內神通外鬼，陳力銘透過兩人居家辦公連台積電內網時，在一旁對著電腦螢幕翻拍2奈米製程技術圖檔。不過相關機密檔案開啟時，系統內都會留下數位痕跡，台積電察覺機密檔案異常頻繁開啟，一查發現資料遭竊，向高檢署提告。

※未經判決確定者，應推定為無罪

