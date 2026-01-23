無法平躺入睡 嚴重主動脈瓣膜狹窄 9旬婦走路喘/雙腳腫

醫師羅勖中指出，主動脈瓣膜狹窄會導致心臟無法有效將血液打出，進而引發併發症。（記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

一名90歲高齡婦人因反覆出現肺水腫及下肢水腫住院治療，雖然病情一度穩定後出院，但返家後仍持續感到走路喘、雙腳腫脹，甚至無法平躺入睡，只能長時間坐著休息，確診為「嚴重主動脈瓣膜狹窄」。接受經導管主動脈瓣膜置換術（TAVR），平安出院返家休養。

衛福部嘉義醫院心臟內科醫師羅勖中指出，主動脈瓣膜狹窄會導致心臟無法有效將血液打出，進而引發肺水腫、呼吸困難、走路喘，嚴重時甚至可能導致休克。若未及時治療，重症患者一年內死亡率可高達5成。

羅勖中曾為台中榮總TAVR手術團隊一員，他提醒，主動脈瓣膜狹窄在疾病初期可能僅出現輕微喘或幾乎沒有症狀，但隨著年齡增長，病情可能迅速惡化。建議高齡長者如出現反覆肺水腫、呼吸困難、走路喘或夜間無法平躺等情形，應儘早就醫檢查。