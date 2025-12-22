無法復職告發劉世芳瀆職 陸配村長鄧萬華哭喊「我倒底做錯什麼」

抗議內政部拒絕讓花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華復職，新黨今日前往北檢告發內政部長劉世芳瀆職。呂志明攝



花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華因國籍問題遭內政部依《國籍法》第20條要求提出放棄中華人民共和國國籍，否則將被解職。儘管花蓮縣政府訴願委員會已決議撤銷原處分，內政部仍堅持依法律辦理，拒絕讓鄧萬華復職。對此，鄧萬華在新黨陪同下，今(12/22)日上午前往台北地檢署告發內政部長劉世芳瀆職。

花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華情緒激動哭喊「我倒底做錯什麼」。呂志明攝

鄧萬華先是訴說作為一名陸配，在台灣努力生活，照顧家庭與子女，盡心盡力為村民服務。她提到自己過去的生活艱辛，從重慶遠嫁台灣後，一肩扛起家庭重擔，甚至在丈夫重病期間仍堅持履行村長職責。她認為，花蓮縣政府已撤銷對她的處分，但內政部與陸委會卻持續施壓，使她無法復職。

花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華情緒激動哭喊「我倒底做錯什麼」。呂志明攝

她越講越激動，哭訴著：「你只是把矛頭對到我這個手無寸鐵、沒有任何背景的陸配姐妹，我真的想不通，當初我被我先生軟禁那時有那麼多人幫助我，為什麼到現在我是被你們政府來打壓，你當初就告訴我不要讓我拿台灣身分證，讓我放棄台灣戶籍好不好，我在大陸是有好的工作，我的家庭並不差，你知道嗎。」

她還說：「全台灣那麼多個為什麼你針對我，為什麼？我都不懂，你告訴我嘛，還是我哪裡失職、失德、失能，我做得不好你可以告訴我，你當初為什麼要給我台灣身分證？我是按照你們正常程序來的。」

新黨副祕書長游智彬。呂志明攝

新黨副祕書長游智彬痛批，賴清德與劉世芳把心思用在對付、歧視陸配，才是撕裂社會、製造對立的根源。陸配為台灣養兒育女、照顧長輩、撐起無數家庭，連媽祖都請陸配當爐主，社會卻有人把陸配當成政治清算的對象。陸配人人都是媽祖婆，只有少數官員甘當虎姑婆。

游智彬直言，當前台灣已出現「黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴」的亂象，民進黨的 DPP，早已淪為 Double Standard Party（雙重標準黨）。為什麼高虹安可以復職？鄧萬華卻不能？答案不在法律，在政治。

