無法排除汙染 雀巢2奶粉下架

近期國際間出現雀巢奶粉仙人掌桿菌毒素汙染的食安問題，台灣公司8日通報食藥署，去年進口的「啟賦幼兒成長專用配方」、「啟賦幼童成長專用配方」，無法排除受汙染疑慮，進行預防性下架。問題產品批號為51690017C1、51680017C2，合計進口8萬3496罐，有效期限至明年6月中旬。食藥署提醒民眾，若買到同批產品，應立即停用。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，以前很多食安問題都來自仙人掌桿菌，雀巢奶粉檢出的仙人掌桿菌毒素是cereulide，屬於嘔吐型。比較特別的是，cereulide是耐高溫的毒素，家長給孩子泡奶粉的溫度，頂多只有攝氏80、90度，並無法破壞毒素。嬰幼兒器官脆弱，抵抗力比成人差，中毒後除會嘔吐，也可能出現急性腸胃炎，甚至敗血症。

食藥署副署長蔡淑貞表示，英國、香港發布雀巢回收警訊後，1月6日立即了解邊境輸入情形，發現相關產品沒有輸入台灣，也要求台灣雀巢公司進行釐清。

食藥署8日接獲雀巢自主通報，去年進口的「啟賦幼兒成長專用配方」、「啟賦幼童成長專用配方」食品，經與總公司聯繫後，沒辦法排除使用到受汙染原料。基於對消費者的保護，進行預防性下架。

蔡淑貞指出，「啟賦幼兒成長專用配方」、「啟賦幼童成長專用配方」均為800g，製造日期是去年6月18日、17日，有效期限至明年6月18日、17日，淨重分別是5萬2195.2公斤、1萬4601.6公斤，換算下來共8萬3496罐。消費者若購買到相關產品，應立即停用，也可撥打雀巢專線0809-000-828進行退貨。