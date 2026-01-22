無法排除遭仙人掌桿菌污染 食藥署：端強預防下架「新安琪兒安哺嬰兒奶粉酸化新配方」

（圖／衛福部食品藥物管理署提供）





法國乳製品龍頭拉克塔利斯集團（LACTALIS INTERNATIONAL），昨（21）日發布緊急公告，疑因原料遭受「仙人掌桿菌毒素」汙染，主動召回Picot品牌6批嬰兒奶粉產品，也啟動多國主動召回多批產品架化，該聲明提及台灣也可能受影響之列。衛福部食品藥物管理署今（22）日宣布，端強公司啟動預防性下架「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」產品；至於法國Picot嬰兒奶粉則未輸台。

食藥署表示，昨（21）日晚間接獲端強實業股份有限公司（後稱端強公司）自主通報2批「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」產品［批號：8000003215、8000003675（尚未輸入）］，因法國供應商拉克達利斯（LACTALIS INTERNATIONAL）無法排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染之原料，故啟動預防性自主下架，並提供退換貨處理專線︰0800211807，相關產品資訊如首圖所示。

食藥署另表示，有關媒體報導法國拉克達利斯宣布因可能存在源自供應商原料遭仙人掌桿菌物質污染之終產品，主動召回Picot品牌之6批嬰兒奶粉產品，經食藥署查明並未有Picot品牌查驗登記產品且未輸入台灣。

食藥署針對前述嬰兒配方產品預防性下架事件，除發布消費紅綠燈黃燈外，並呼籲民眾如有購買到上述產品，建議立即停止食用，並向端強公司進行退換貨。

食藥署說明，仙人掌桿菌毒素（cereulide）為仙人掌桿菌（Bacillus cereus）可能產生之毒素，耐熱而不易經烹調破壞。倘經攝入，可能出現噁心、嘔吐及脹氣等症狀。

食藥署最後表示，持續關注國際警訊，請業者加強自主管理，並提醒食品業者應依據食品安全衛生管理法第7條，落實自主管理，倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。

