無法排除遭「仙人掌桿菌」汙染！新安琪兒下架問題2批號 相關抽驗結果曝

記者簡浩正／台北報導

新安琪兒奶粉近日傳出疑因原料遭受「仙人掌桿菌毒素」污染，全球多國包括台灣展開預防性回收。我國食藥署也公告，「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」無法排除使用原料污染仙人掌桿菌毒素，業者主動通報並預防性自主下架。不過，北市衛生局今（6）日表示，接獲端強公司自主通報，因無法完全排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染之原料，主動啟動回收2批號，批號8000003215已完成15通路下架、批號8000003675尚未輸入，其他批號檢驗仙人掌桿菌結果符合規定。

北市衛生局今日表示，115年1月21日接獲端強實業股份有限公司（端強公司）自主通報，案涉2批號「新安琪兒安哺嬰兒奶粉－酸化新配方」食品［批號8000003215、8000003675（尚未輸入）］，因無法完全排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染之原料，基於對消費者健康安全之高度重視，業者已主動啟動預防性自主下架，並提供消費者退換貨處理機制。

衛生局食藥科長林冠蓁表示，衛生局獲報後，即要求端強公司務必儘速完成下架，並妥適回應消費者疑慮，同時即刻掌握產品流向及市售情形，啟動專案稽查作業，已清查轄內15處大型賣場、超市、連鎖藥局及嬰幼童用品店。經查，端強公司通報之上市批號產品已無在市面販售，各通路均已配合完成產品下架作業；另通報之另一批號產品尚未輸入，未流入市面。

另，為確保嬰幼兒食品安全，衛生局同步就端強公司其他批號之「新安琪兒安哺嬰兒奶粉－酸化新配方」食品辦理抽驗，進行仙人掌桿菌檢驗，檢驗結果符合相關規定。

北市衛生局提醒家長沖泡奶粉，應以不低於70°C之熱水沖泡，充分溶解後再降溫至適合飲用溫度，奶瓶、奶嘴及量匙應確實清洗並消毒，使用前保持乾燥；奶粉開封後避免冷藏，應置於陰涼乾燥處保存，並儘速使用完畢。如民眾家中仍持有本案受影響批號產品，請立即停止食用，並依業者公告之退換貨方式辦理相關事宜。

