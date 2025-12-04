無法掙脫！山羌遭寶特瓶套緊嘴巴 倒落水溝死亡

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕令人遺憾！熱心民眾昨(3)日上午於苗栗縣126縣道頭屋鄉往獅潭鄉交界處，發現一隻山羌嘴巴被寶特瓶緊緊套住，之後縣府接到石虎保育學會人員通報趕至現場，但該隻山羌已經倒落在道路水溝死亡。

苗栗縣政府農業處副處長蔡政新表示，山羌較膽小、容易緊張，研判該隻山羌嘴巴被套住後因緊張亂衝、亂竄後導致死亡，此事令人遺憾，他也呼籲，鄉親若發現野生動物需要救傷請立即打1999專線通報，縣府會立即派人救傷。

廣告 廣告

蔡政新也說，套住山羌嘴巴的寶特瓶經過切割，可能讓野生動物無法覓食因而死亡，蔡政新也指出，縣府農業處研判，可能有一些愛心人士要餵食野生動物，切開寶特瓶後裝水或食物餵食，導致山羌遺憾死亡。

蔡政新指出，呼籲鄉親千萬不要餵食野生動物，甚至以容器套住等方式，主要為野生動物可能帶有病菌、病毒等等，餵食的過程當中可能會造成病毒發散或者造成餵食者的危險。民眾帶到山區的寶特瓶請帶走避免危害野生動物，一旦發現野生動物救傷，請立即撥打苗栗縣1999專線通報。

【看原文連結】

更多自由時報報導

基隆河油污案2業者排污開罰 竟都不是元凶

台大爆多名學生收肺結核檢查通知 被匡列者幾乎都修過這堂課

紅外線相機監測揭密 山羌成「跨物種同框王」

錄取台大研究所「被放棄報到」！同校好友下手原因曝光

