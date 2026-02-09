無法接受事實！女友泡湯3小時猝死 湯屋男員工疑心臟病發亡

記者楊忠翰／台北報導

北市郭女在北投湯屋泡湯猝死，李男目睹女友身亡後心臟病發送醫不治。（圖／翻攝畫面）

台北市北投區驚傳情侶猝死命案，8日下午時分，1名46歲的李姓男子，帶著同年的郭姓女友，一同來到自己工作的溫泉餐廳，他安排女友到湯屋泡湯，自己則在停車場幹活，後來郭女猝死在浴池內，李男接獲同事通知，急忙進入湯屋查看，他疑因無法接受事實，突然心臟病發倒地昏迷，經送醫急救後仍宣告不治。

台北市消防局表示，昨天下午5時44分，勤務中心接獲報案，指出行義路某溫泉湯屋發生民眾泡湯昏迷事件，警消趕抵現場時發現，郭女早已明顯死亡，李男則倒臥在地板，經檢傷後發現他已無呼吸心跳，隨即將人送往榮總救治，經醫師搶救後仍回天乏術；由於兩人年齡並不算大，警消懷疑湯屋內氧氣濃度不足，但檢測後發現硫化氫或一氧化碳均未超標。

北投分局表示，昨天下午2時30分，郭女進入湯屋泡湯，李男則在停車場做事，半小時後他有去湯屋查看，當時郭女仍有回應；由於郭女有氣喘，李男擔心她獨自泡湯發生意外，遂拜託同事代為留意郭女情況。

下午4時許，同事經過湯屋時刻意敲門，郭女同樣正常回應，直到下午5時30分，同事再度敲門詢問，湯屋內卻無任何聲音，他急忙告知李男狀況；過了5分鐘後，李男衝進湯屋查看，赫然發現女友已無氣息，他突然失去意識倒地，同事立刻打電話報案，仍無力阻止憾事發生。

警方勘驗現場後發現，湯屋牆壁上方有通風孔，因此與硫化氫等氣體無關，現場亦無外力介入跡象，初步排除他殺嫌疑；儘管郭女皮膚表面有輕度灼傷，但警方仍認為是泡湯過久猝死，李男本身有心臟病，他在目睹女友身亡後，疑因一時太過激動，導致心臟病發而亡，至於兩人確切死因，仍待檢方進一步相驗釐清。

