不接受高雄人只能選林岱樺！溫朗東表態「退出派系、退出選舉」
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
正國會掌門人林佳龍日前率派系成員力挺民進黨立委林岱樺，稱涉入詐領助理費的林岱樺「不貪不取」，引起大批網友不滿。對此，2026年大選可能代表民進黨正國會參選台北市議員的溫朗東今（30）日表態，他將「退出派系，退出選舉」，「我沒辦法為了自己要選台北市議員，就要高雄鄉親接受林岱樺。」
溫朗東稍早透過臉書表示，昨晚發生了「林岱樺事件」，他想了一整天，應該怎麼幫夥伴說話。想來想去，還是過不了自己這關。「我只能退出派系，退出選舉。」
溫朗東說，林岱樺涉貪被起訴、反同婚、偏向宗教的法案，這些爭議，他可以尊重她捍衛自己的清白與信仰，但他實在無法為她背書。不批評她可以自己努力，但自己無法力挺。「我沒辦法為了自己要選台北市議員，就要高雄鄉親接受林岱樺。」
溫朗東提到，目前他並非公職，正國會並沒有要他表態，這是對他的體恤，他很感謝。但他一旦接受派系支持，投入資源參選，基於情義，勢必要表態，勢必要支持林岱樺。「我沒辦法自己離開高雄，卻要高雄人支持跟我價值觀背離的候選人。」
