無法更上層樓 傳羅自認被虧待

台積電董事長魏哲家。（本報資料照片）

台積電再爆高階主管疑似「帶槍投靠」案，時值台美關稅談判關鍵之際，格外受到矚目。尤其前資深副總羅唯仁7月底退休才幾個月，傳出回鍋英特爾任職，被認為並不尋常。知情人士19日透露，羅唯仁很優秀但也驕傲，原以為在台積電可更上層樓，最後只能退休，因此希望到英特爾工作，讓台積電失去一些東西。

台積電管理階層都有在跨國公司擔任CEO的資歷和實力，知情人士指出，台積電董事長魏哲家去年升任董事長後，台積電內部原以為會有一波職務調整，75歲的技術研發暨企業策略發展資深副總羅唯仁，雖然已超過67歲退休的「蔣尚義條款」，更是研發部門的最高主管，仍希望可以更進一步，但最後無法如願，只能選擇退休。

知情人士表示，台積電內部一直在傳羅唯仁認為台積電虧待了他，才會選擇到英特爾任職，目的並非要取得什麼樣的職位或者其他東西，因為羅已經75歲，而是想讓台積電失去一些東西，同時，昔日團隊班底也在內部調查的行列中。業內更傳出，目前英特爾內部已經有疑似羅唯仁新註冊的信箱。

前台積電工程師私下透露，羅唯仁在技術層面非常優秀，但也很驕傲，因為從台大物理系畢業後就到美國公立大學，排名第一的加州大學柏克萊分校取得固態物理及表面化學碩、博士，因此在團隊溝通時，羅要求必須以英文溝通，並希望工程師有流利的英文，對學歷更有嚴厲的要求。

不過，受到高檢署調查洩密疑雲，加上AI泡沫疑慮，雙重悲觀情緒下，台積電短短兩天股價就跌了50元，19日更跌破1400元大關、收在1395元，累計2個交易日累計跌幅達3.46％，比台股指數累跌3.15％還深。

針對羅唯仁疑似跳槽、帶槍投靠一事，台積電未做出任何回應。英特爾也未公布羅唯仁任職的人事。