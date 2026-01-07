無法確認F-16失事飛官有跳傘？空軍司令部：未截獲求生裝備信標訊號

花蓮空軍基地一架編號6700的F-16AM戰機昨（6）日晚間執行夜航訓練任務期間失事，飛官辛柏毅上尉事發後在外海失聯，搜救行動持續進行中。空軍司令部表示，事發當下辛上尉曾以無線電連續呼叫三聲「跳傘」，但截至目前仍未截獲求生裝備信標訊號，因此目前尚無完全確切證據可確認辛上尉是否完成跳傘相關程序。

空軍司令部督察長江義誠少將指出，事發當下辛上尉曾透過無線電連呼叫三聲「跳傘」。他說明，依飛行員訓練程序，執行跳傘前會先以無線電呼叫，隨後立即執行跳傘作業；不過截至目前，仍未掌握求生裝備信標訊號，因此無法據此確認辛上尉是否完成跳傘程序。

另外，關於辛上尉休假返國後是否屬於臨時派飛、是否應進行複訓等問題，江義誠說明，辛上尉1月2日度蜜月返國，3日、4日休假，5日回部隊上班；6日上午連隊已安排雙座任務並有教官隨行，執行情況正常，晚間夜航訓練則依既定序列派遣。江義誠指出，相關派遣在前1、2日即已規劃，並非臨時安排。

