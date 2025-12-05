無法認同不當行為！董座夫撂人毆打運將 PAZZO總監發文道歉

記者楊忠翰／台北報導

美而快國際股份有限公司董事長廖承豪被控毆打計程車司機。（圖／翻攝自美而快公司官網）

女裝電商PAZZO母公司董事長廖承豪，上月17日晚間當街痛毆林姓計程車司機，事後林男自行驗傷欲報案，卻在他離開醫院時，又被廖承豪撂人圍毆；廖承豪對此表示，他非常後悔、深感抱歉，稍早妻子楊雅筑也發文道歉，同時靜待司法調查結果。

PAZZO創辦人兼總監楊雅筑在IG上發文表示，這兩天收到很多訊息和留言，謝謝大家的關心，她都有看到，也讓你們擔心了，因為先生的個人行為，她真心地說一句：「對不起！」，她也想清楚表達，對於任何不當的行為與處理方式，她都無法認同。

楊雅筑接著表示，對於這件事中受到影響的每一個人，她感到很抱歉，被影響的品牌團隊、努力工作的夥伴，以及一直支持他們的顧客朋友們，讓你們承受了不需要的擔心與波動，相關事件已交由法律程序處理，他們會尊重司法調查，並靜待調查結果，在此之前，她將不再回應任何細節，謝謝願意理解、願意陪著她的你們。

