詭異的宗教"宇宙彌勒皇教"，因為秘密詛咒群組曝光，被內政部給盯上！今天（週六）有教徒出面控訴，夫妻想退教，同樣遭教主陳金龍威脅詛咒！甚至連放在寺院內的祖先牌位都請不出來，也無法退費！即使氣憤理論也沒用，甚至還曝光陳金龍的詛咒名單，說名單越來越長，跟"後宮佳麗"一樣。

宇宙彌勒皇教信徒，直奔位在新店山區的寺廟，退出這個宗教前，她想將祖先牌位請出來，卻遭拒絕甚至還不能退費。女子越講情緒越激動，她不懂，只是想退出宇宙彌勒皇教，卻遭教主陳金龍集結弟子攻擊霸凌！

前教徒 C小姐：「我們兩個只是不去而已，他就這樣子把我們詛咒，他說他用AI寫了一個說，我們兩個搶奪他的封神權，因為他是宇宙皇帝，只有他能封神。他要他的兒子娶我的小孩當他的兒媳婦，他還叫我親家母。」

C小姐越講越氣，自己先前可是信奉宇宙彌勒皇教，長達15年的教徒，但這幾年她發現，一直被推銷購買法器，她越買越覺得不對勁。攤開她先前購買過的產品證明書，舉凡圖騰包包、畫作、甚至公仔，動輒數十萬起跳，這些年來花了至少上千萬，卡費都快繳不出來。

前教徒 C小姐：「每個月所有信用卡能繳的額度只要一放出來，全部都去刷他的法器，覺得說這樣子人生過得很痛苦，就決定我們不要再過這樣的日子。」





外表看似洗滌心靈的宗教，卻被爆出吸金、斂財爭議。除此之外，C小姐更曝光，教主陳金龍成立的詛咒群組，不只一個，而且遭祖咒的名人，除了前總統蔡英文、現任正副總統等人，恐怕還有更多人被針對。

前教徒 C小姐：「然後他就突然在(群組)裡面說，這些人就是要詛咒他，然後就什麼滅殺靈魂，因為聽說他就是會檢查，如果你沒按(傳送)遵旨，你就會被他盯上。」

前教徒出面揭開宇宙彌勒皇教神秘面紗，對教主陳金龍的指控也再添一樁！

原文出處：無法退費！宇宙彌勒皇教前信徒暴怒 曝：陳金龍詛咒名單越來越長

