無法達成一致裁決 孫雯胡驍案流審 檢方促「盡快」重審
在經過六天審議後，孫雯胡驍案陪審團於22日向主審法官科根(Brian Cogan)表示，他們無法就前州府高級官員孫雯及其丈夫胡驍所面對的所有19項指控達成一致意見。法官科根宣布孫雯胡驍案流審(mistrial)，而檢方則希望此案「盡快」重審。
22日上午，孫雯胡驍案陪審團在加入一名後補陪審員後重新開始審議。下午，陪審團在給法官科根的書面說明中寫道，「法官大人，經過多次審議和重新審議，陪審團仍無法達成一致裁決。陪審員立場堅定」。
法官科根召集陪審團成員，詢問陪審團主席是否對其中任何一項指控達成一致意見。主席回答說，他們對所有19項指控都意見不一。科根法官隨後宣布此案流審。
負責此案的助理聯邦檢察官所羅門(Alexander Solomon)告訴法官，檢方希望「盡快」重審此案。
決定下一步驟的審前會議定於2026年1月26日舉行。
本案的陪審團遴選工作於11月10日開始。庭審從11月12開始。在為期一個月庭審中，檢方傳喚了41名證人，辯方傳喚了八名證人，檢方還傳喚了一名反駁證人。陪審團從12月12日開始審議，期間曾三度提交書面說明，稱陪審團意見有分歧，無法統一。
陪審團18日首次告訴法官科根，陪審員無法達成一致意見，當時法官科根敦促陪審團繼續審議，希望最終能有裁決。當時因為一位陪審員22日有出行計畫，法官科根18日還解除了這名陪審員的責任，宣布由一名後補陪審員接替。
孫雯和胡驍一共被指控非法充當外國代理人、簽證欺詐、受賄、洗錢、逃稅、銀行欺詐等19項罪名。孫雯被指控非法充當外國代理人，為中國政府謀取利益，為中國省政府代表團提供假邀請信，並利用新冠 疫情期間為州政府採購個人防護用品(PPE)的機會，將州政府合同交給自己的親屬和朋友的公司，並非法收取大量回扣。胡驍則被指控將非法所得洗回美國，並被指控銀行詐欺和逃稅等罪名。孫雯和胡驍否認了所有指控。
