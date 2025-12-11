無法違法編列預算 政院：不能執行造成政府違法的《財劃法》

行政院發言人李慧芝出席院會後記者會回答媒體提問。資料照片



立法院否決行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案，行政院決定不執行今年11月中旬立法院通過的《財劃法》版本，引發各界討論，行政院發言人李慧芝今(12/11)日表示，行政院跟財政部一定會依法行政，但政府絕對不會做違法、違憲的事情。如果要執行，會造成公務員違反《公債法》的再修惡版《財劃法》，會造成政府違法，她強調「會造成政府違法的《財劃法》，行政院無法執行」。

李慧芝說，執行再修版《財劃法》會違反《公共債務法》，公務員無法違法，所以行政院也無法違法編列預算。她要說明的是，行政院是憲政機關，首要任務是要守護憲政體制，所以對於立法院公然違法、違反《憲法》第70條侵害行政院的預算權，行政院事沒有辦法接受、也無法認同。

李慧芝指出，財政部長莊翠雲昨日也有在立法院財政委員會說明，《財劃法》是財政基本法，行政院提出的版本是多次跟地方政府還有各界學者共同參與討論，是現行共識度最高的財劃法，也希望立法院能儘速審議院版《財劃法》。

至於近期頻頻釋出法案「公布但不執行」的訊息，引發朝野議論，李慧芝強調，執行修惡版的《財劃法》才會造成政府違法，公務員不能夠違法，行政院跟財政部一定會依法行政，院長會做出最後決定，政府不會違法違憲。

