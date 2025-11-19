無法適應台北！南部女抱怨交通「擠又亂」：一來就想逃離

一名生活在南部22年的女網友近期因週末常到台北參加活動，卻發現自己完全無法適應北部生活，她直言台北捷運人擠人、出站後需走長距離，開車則面臨塞車與高昂停車費等問題，直言每次辦完事就想「趕快逃離」，貼文引發討論。

一名南部女網友表示，最近周末常上台北辦事，完全無法適應北部的生活 。（示意圖／pexels）

原PO在Dcard發文表示，她在南部生活22年後搬到中部已邁入第6年，最近週末常到台北參加活動，無論是搭高鐵加捷運或自行開車，都讓她感到不適應。她坦言自己在南部習慣騎車出門，「去附近超商也是騎車」，但在台北不僅捷運站間距離遠，出站後還要走一大段路才能到達目的地，而且捷運車廂內「人超多超級擠」，常常沒有座位可坐。

對於自己開車出門，原PO用「塞」和「亂」兩個字形容台北交通。她提到曾在河堤旁塞車半小時無法脫困，直到找到「一個洞穴」才逃離塞車隊伍。此外，她也抱怨台北停車不僅困難還價格昂貴，「一小時120元是怎樣？還停滿的？」此外，也提到台北車站附近有高架道路的路段讓她困惑，「中間還有停車場是怎樣？」她表示，連自稱「在台北從來沒開錯過路」的丈夫也在該路段迷路，找不到高架入口。最後，她感嘆自己可能只適合「當鄉下老鼠」，並詢問生活在北部的人是否都能接受這些情況。

貼文一出，引發網友兩派論戰。支持台北生活的網友認為，台北除了天氣外幾乎沒有缺點，尤其大眾運輸系統相當完善。「我覺得有完整的大眾運輸真的是很棒，臨時起意想要去哪裡，直接出門就好了，不需要擔心停車、塞車，花費又低」、「我是南部人但比較喜歡台北，一切都太方便了，連那種荒郊野外都有公車可以到」、「光論行人安全跟廟會活動，南部交通就被打趴了」、「我就問哪個國家的首都不塞車、不人擠人」、「我很喜歡台北，因爲不用買摩托車，汽車，只要付1200月票就好」。

不過也有不少人贊同原PO觀點，「北部冬天天氣真的爛到爆，已經搬回南部，一樣的錢可以買3倍大的房子，完全沒誘因繼續待在北部」、「我也是，所以我待了一年就滾了哈哈哈。食物也不太合口味，感覺還是南部好吃」、「討厭下雨跟東西都不好吃，好懷念牛肉湯啊啊啊啊」、「超有同感，我真的感受不到台北的方便，只感受到台北的窒息跟不便，還有不合理的房價跟破爛的房子」、「市民大道是真的不好走，沒經驗要很仔細看路牌標誌」。

