無法重新開始的戀情／傑克

傑克

分手後在復合，是不是就能夠吸取前次的教訓，兩個人繼續愛下去，所以能夠忍受許多事，讓彼此的愛情重新開始？對我而言，這是沒有成功的例子。我與前女友，沒有想到會走到分手的那一天，當她毅然決然地說出口，我抱著她苦苦哀求，希望她能再給我一次機會，希望她能看在我們交往多年的份上，繼續這段戀情。

而我把愛情想的太簡單，以為對方點頭答應，我們就能繼續在一起。畢竟，對方不會沒來由的把分手輕易說出口，必然是已經到了某些臨界點，對她而言是不得不說的時候，這時候，我問太多原因，都只是自取其辱，或是更加傷心而已。當然，我也知道說分手的人也是經過考慮才說出口，因為就是切斷彼此之間的關係。

廣告 廣告

好不容易復合，兩個人相處起來卻不像過去一樣自在輕鬆，無形之中，疙瘩已經形成，因為我會想知道，為什麼對方會把分手說出口。對方也會覺得，把先前忍耐的事情通通吞回去，然後為了愛情重新開始，這樣到底是不是對的。事實證明，不愛了，終究還是不愛了，幾經掙扎之後，過沒多久，這段戀情還是宣告結束。

我知道自己不夠好，所以她才想要轉身就走，我也知道，或許有更多的原因，讓我們的愛情無法繼續。而我只能祝福，只能獨自難過，見她把兩個人的回憶一點一滴的抽離，然後離開我的世界。仔細想想，早該結束的戀情，或許一開始就注定無法重新開始，而我勉強想要挽回，想要在一起，卻造成更多的遺憾與傷痛。