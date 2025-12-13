無法開口漲預算！瑞士F-35戰機採購案嚴重超支500億，被迫削減數量遵守承諾

瑞士聯邦政府12日宣布，為了維護和民眾之間的承諾，在不額外增加國防預算狀態下，考量美方大幅調漲戰機售價，該國決定減少向洛克希德馬丁（Lockheed Martin）採購F-35戰機（F-35A Lightning II），此舉就是為了維持軍購成本在批准上限內，避免因成本上漲導致超支。

彭博報導指出，伯恩（Bern）當局曾表示，由於能源和原物料成本不斷上漲，原先採購36架F-35戰機的60億瑞士法郎（約新台幣2361.6億元）計畫，如今假使要維持相同規模，將面臨高達13億瑞士法郎（約新台幣511.7億元）的巨大缺口。瑞士政府更在聲明中直言，由於可預見的額外成本，從財政角度來看，絕不可能繼續維持最初計畫的採購數量。

廣告 廣告

如今的瑞士軍方，只能設法在現有的60億瑞士法郎（約新台幣2361.6億元）的預算上限內，盡可能採購最大數量的F-35 戰機。

之所以不考慮向民眾「申請」加碼預算，主要原因是、這項新戰機採購案，在瑞士這個永久中立國一直備受爭議。回溯到2020年，該採購計畫在當年的全民公投中，僅以極微弱的優勢通過，而且當時已明確與「60億瑞士法郎」的原始預算綁定。

當年在經過長時間辯論與公投後，贊成方以不到9000票之差、160.5萬人支持，擊敗反對軍購的159萬7030票，確認美規F-35A打敗各家對手脫穎而出，瑞士這才決定購買36架F-35A戰機，作為該國新一代空中防衛戰力。

美國空軍派遣F-35A戰機進駐波多黎各基地。（美聯社）

這麼多年過去，瑞士民眾始終對如此鉅額的軍購抱持懷疑，特別當戰機單價大幅調漲的新聞曝光，今年10月的一項民意調查顯示，大多數瑞士選民傾向於「放棄這筆交易」，轉而採購替代戰機選項或完全取消。

為什麼中立國也得砸重金買新式軍武？

隨著俄羅斯全面入侵烏克蘭後，歐洲的安全格局發生巨大變化。外加美國川普政府要求，歐洲各國必須擴大增加國防支出，使得就連瑞士這樣的「中立小國」，也面臨添購新式軍武的龐大壓力。

參與北約聯合演習的瑞士現役F/A-18「大黃蜂」戰機。（翻攝自北約官網）

現任國防部長馬丁．普菲斯特（Martin Pfister）在記者會上表示，根據政府估算發現，當前的瑞士、至少需要55至70架戰機，才能建立起「全面且符合當前威脅形勢」的空中防衛體制，但他也無奈指出，該國特有的直接民主決策機制，決定他們今天無法完成採購36架F-35戰機。

其實，正因為永久中立國身份，瑞士長年以來，一直不重視國防支出，就算被美國脅迫施壓，最新做出的承諾、同意在2032年前提高軍費比例至GDP 1%，單就這一比例、瑞士依然遠遠低於北約（NATO）其他成員國給出的承諾。

更多風傳媒報導

