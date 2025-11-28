無法領包裹了！OK超商公告「分手蝦皮」 明年停止寄件、取件服務

生活中心／朱祖儀報導

OKmart便利商店今（28）日公告，因和蝦皮購物的營運規劃與物流資源配置調整，明年起將停止蝦皮購物的境內包裹寄件與取件服務。蝦皮官網也公告，因應OKmart通知，將調整雙方寄取件合作安排，蝦皮購物將於明年停止OK超商物流服務。

OKmart在官網指出，因應雙方營運規劃與物流資源配置調整，全台798間門市，自2026年1月1日起，停止蝦皮購物平台「境內包裹寄件與取件服務」。調整後，OKmart門市將不再提供境內蝦皮包裹之下單、寄件與取件業務（其他電商平台境內包裹寄取服務持續）。

但OKmart強調，本次調整僅限於「境內包裹」，蝦皮「境外（跨境）包裹取件」將繼續合作，且由OKmart擴大服務。另外，若買家在明年1月1日23時59分之前申請寄件單號，仍可在1月1日至4日至OKmart寄件，買家若在1月1日後收到到店簡訊，也可正常取件。

蝦皮購物也表示，因應OKmart近期通知2025年合作合約即將到期，將調整雙方寄取件合作安排，停止蝦皮購物包裹寄取件服務，因此蝦皮購物將在2026年1月1日停止OK超商物流服務，為因應此次服務停止，將同步調整使用OK超商物流的商品設置。

蝦皮同步調整使用OK超商物流的商品設置。（圖／記者陳韋帆攝影）

※較長備貨商品之物流設定調整

自12月1日起，平台將陸續調整OK超商於部分商品中的物流選項，較長備貨商品將陸續關閉OK超商物流選項。新上架之較長備貨商品亦將無法開啟OK超商物流。2026年1月1日起，平台將正式停止OK超商物流服務，包含下單、寄送與取件。2026年1月1日23時59分前賣家仍可透過賣家中心申請寄件編號，並請留意於期限內寄出。

