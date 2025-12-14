無法「0成本抽成」嗆炸雞店反遭炎上！女學生道歉了

生活中心／楊佩怡報導

台中某大學行銷系學生團隊日前在2樓餐廳包場辦活動，竟向樓下知名炸雞店提出要0成本「八二分帳」合作，被老闆Jimmy當場拒絕。沒想到，團隊其中一名女成員竟上網PO文抱怨此事，更開嗆炸雞店老闆「態度超爛」、「沒打狂犬疫苗」。事後炸雞店老闆Jimmy發文還原始末，不料當事女學生竟悄悄刪除嗆聲文，還關帳。如今炸雞店老闆PO出女學生的道歉長文，並感嘆「其實人生不就是～不經一事不長ㄧ智。希望未來的日子裡大家都歲月靜好」。

炸雞店老闆PO出女學生的道歉私訊。（圖／翻攝自Threads）炸雞店老闆Jimmy今（14）日在Threads上PO出當事女學生的道歉私訊，女學生開頭就先向老闆致歉，她表示在未確認事實、未與老闆溝通的情況下就發出具誤導性的內容，讓炸雞店產生負面影響，「公開指控店家、影響店家信譽，是我在這次事件中最嚴重的錯誤，我必須為此負責」。

當事女學生承認未經確認事實、未與老闆溝通的情況下就發出嗆聲文，是她的錯誤，也希望能和老闆親自道歉。（圖／翻攝自Threads）

她承認自己應該要在充分了解狀況、確認資訊後，再與店家溝通或表達意見，而不是在誤解下將情緒化內容公開，進而造成困擾與壓力。當事女學生說道，這件事讓她深刻學習到，在發佈任何可能影響他人名譽的訊息前，必須謹慎查證；面對店家或合作單位，也需保持清楚、尊重且負責任的溝通方式。並強調會在官方聲明中說明、澄清並再次致歉，承擔相應的後果。同時也希望能和老闆親自道歉，以表誠意。

炸雞店老闆列3點反擊女學生，並還原事件始末。（圖／翻攝自Threads）

回顧整起事件，當事女學生在社群上抱怨稱，「跟老闆（Jimmy）接觸過大概知道他個性怎樣」，於是她派出2位最有禮貌的組員去和老闆談合作條件；沒想到，企圖0成本抽成、要求82分帳的協商被老闆拒絕，女學生竟怒嗆老闆：「對方是沒打狂犬疫苗還是怎樣」、「瘋狂跳針態度超爛」等過激言論。貼文在社群上引發廣大回響，老闆Jimmy則是發文列3點反擊，並還原始末。沒過多久，當事女學生就悄悄刪文並關閉帳號；學生團隊負責人也在留言區貼出正式道歉聲明。

學生團隊在社群上發表正式道歉聲明。（圖／翻攝自Threads）







《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：肖想「0成本抽成」被拒竟嗆炸雞店！女學生反遭炎上4天「道歉了」長文曝光

