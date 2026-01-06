「無涉密」標示「無」遭誤解！國防部聽進去了：網路訊息不需加註

國防部。李政龍攝



國防部自今（2026）年元旦啟用新式「核密作業」，凡是部隊所產制的任何資料、資訊，不論網路或紙本，每個段落都要標註機密屬性，此舉遭基層官兵認為是「多此一舉」，也容易讓人誤會。國防部今（1/6）日透過新聞稿表示，已將網路訊息傳遞需加註【無】標示的要求，予以刪除。

為防止中共滲透，國軍推動「機密資訊精準標示」，往來公文書、報告書必須註記機密等級，還必須逐段審查文內各段落，分為無（無涉密）、密（一般公務機密）、機（機密）、極（極機密）、絕（絕對機密）等5個規定等級。

廣告 廣告

不過，連送到立法院的書面報告也每段落都標示「無」，引發立委誤解，而網路群組訊息必須逐段標註「無」，也令基層官兵感到困擾。對此，國防部透過新聞稿表示，經蒐整官兵意見後，已將網路訊息傳遞需加註【無】標示之要求，予以刪除。

國防部今日表示，為落實機密資訊「內容分類、風險分流」原則，「國軍機密資訊精準標示精進作法」是參據美軍及國際友盟國家之精準核密管理作法，並結合我國實際需求及安全考量，以兼顧保護機密資訊，以及適切維持國防透明度的要求。

國防部指出，自國家機密保護法施行迄今，國軍人員保密素養與認知，已有相當提升，尤以處理機密資訊、要求載明保密理由、註記適用法規，以及完整機密要件標示、依法簽奉核定等作法，已具備實質基礎。

國防部說明，新頒精進作法係參考美軍做法，採逐頁逐段審認，明確標示機密要件；並依序檢視公務資訊類別及等級，確保涉密資訊受到保護，有利於後續資訊管理、追蹤、傳遞及歸檔等作業；凡未涉及機密的各類公務資訊，民眾也可依《政府資訊公開法》相關程序，向各機關申請提供。

國防部強調，針對各級使用網路公務群組，傳遞一般公務資訊，考量各級業依國軍資安規範，不得上傳機密資訊，並完備審認程序，經蒐整官兵意見後，已將網路訊息傳遞需加註【無】標示之要求，予以刪除。

更多太報報導

防滲透！國防部頒新規「機密資訊精準標示」 公文每段落都要標示惹議

中共昨出動15共機船艦 2空飄氣球在基隆、屏東外海

共軍將對台複製「斬首行動」？徐斯儉：國軍對各種狀況都有準備