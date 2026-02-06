無照上國道違規超車撞翻釀2傷 法官判刑7月不可易科罰金

李姓駕駛無照上國道，還違規超車，釀嚴重車禍，兩名乘客重傷，台南地方法院判7月，特別強調情節重大，不可以易科罰金。(記者王捷攝)

〔記者王捷／台南報導〕李姓男子無照開車上國道，利用路肩超車結果發生車禍，造成2名乘客受傷，台南地方法院依未領有駕照駕車過失傷害罪判刑7月，且法官認為過失情節嚴重、乘客傷勢不輕，特別註明不可以易科罰金。

2023年晚間，李男開車載吳姓女子、黃姓男子，從國道1號北上，先以路肩超越外側車道的大貨車，隨即在未保持安全距離下，再切入大貨車車道，導致大貨車駕駛反應不及撞上小客車，小客車失控打滑撞護欄後，又被內側車道的另輛自用小客車再度撞擊，吳女、黃男的傷勢都很嚴重。

李男則辯稱，他自己受傷也很嚴重，行駛路肩是依吳女導航指示，責任應由導航者承擔，另外他與乘客3人是合夥做生意，他們明知他沒駕照，還讓他每天接送，所以認為乘客也應負責。

但是法院不採信李男的說詞，認為吳女導航僅提供路線建議，而且導航更不會建議行駛路肩，很難認定乘客要負擔過失責任，至於李男的傷勢，是自己的行為造成，而合夥做生意的說法，也與這件車禍是否構成過失傷害無關。

另外，車輛行車事故鑑定認定，肇事原因是李男在駕照註銷後仍駕車，還行駛路肩、變換車道未保持安全距離及間隔，另外2車駕駛都沒有肇事因素。

在量刑部分，法院認為李男除了要負全部過失責任，還造成2名乘客告傷勢較重，所以不能輕判，但李男在警方到場時當場承認是肇事者，所以符合自首要件，依法減輕後判7月徒刑，不過不能易科罰金。

