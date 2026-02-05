無照上路加重罰 雲林3天抓46件當場扣牌

〔記者黃淑莉／雲林報導〕駕駛及車主注意了！「道路交通管理處罰條例」修正新制1月31日上路，提高罰鍰、延長吊扣牌照時間，且車主也要負連帶責任比照駕駛人相同罰鍰，最高罰6萬元。雲林縣警察局連續3日大執法，即取締46件，分別機車40件、汽車6件，當場扣牌並移置保管車輛。

雲林縣無照駕駛案件有增加現象，縣警察局交通隊統計，2024年有5883件，其中成年人有5431件、未成年452件；2025年6181件，成年人有5767件、未成年414件。

廣告 廣告

交通隊表示，新制加重無照駕駛處罰，一是罰鍰提高，機車上限提高至3萬6000元、汽車提高至6萬元、大型車提高至8萬元。

第二是累犯行為加重，累犯期限從5年延長至10年，即10年內第2次違規，直接處以最高額罰鍰並吊扣牌照6個月；第3次以上違規者，除在原有罰鍰額度外，每次違規行為再累加且無上限，機、汽車增加1萬2000元，大型車增加2萬4000元，並吊扣牌照1年。

第三是車主也要連帶責任，違規車輛除當場移置保管與扣繳牌照外，並將吊扣車牌3個月，若車主未善盡查證義務，將承擔與駕駛人相同罰鍰。

雲林縣警察局長黃富村表示，無照駕駛因缺乏完整的駕駛訓練與風險判斷能力，肇事率高，警方將加強無照駕駛等重大違規取締，也呼籲民眾不要無照違法上路。

交通隊指出，交通部與縣府今年持續推出考機車駕照的補助方案，每人補助2600元，民眾只要負擔600元，要考機車駕照民眾可多利用。

【看原文連結】

更多自由時報報導

曾狙殺江南 竹聯幫「鬼見愁」吳敦過世

北京不讓中國人去日本的真正原因 日電視台一語道破！不是因為高市的「台灣」言論

獨家》逢甲夜市「互動魔術」變竊案 驚動員警到場結局超展開

濃煙竄出！雲林北港武德宮清晨火警

