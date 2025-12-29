無照上路還毒駕！轎車巷內逆撞7機車 騎士無辜挨撞

新北市 / 綜合報導

新北市板橋區溪頭街27日下午4點多，1輛白色轎車暴衝，在巷內橫衝直撞，直接逆撞停在路邊的7部機車。剛下班的蔡姓水電工正準備牽車離開，當場從後面被撞飛，骨折送醫。警方見轎車駕駛精神不濟，毒品快篩後呈陽性反應。30歲的黃姓駕駛有毒品前科，去年才出獄，這下無照又毒駕，恐怕得再回去吃牢飯。

騎士將車側停路邊，這時一輛白色轎車，逆向朝他直衝而來，騎士被當場撞飛一度被包夾，見轎車疑似還想往前，騎士趕緊起身閃到旁邊，員警秘錄，警方獲報到場，車殼零件散落機車東倒西歪，一片狼藉，巨大聲響附近民眾都嚇壞。

目擊民眾說：「有一個工作的人，可能他也是有撞到還是怎麼樣，他就上去救護車。」講很大聲嚇一跳， ， 猛撞一排車闖了禍 ， 駕駛急忙下車查看 ， 而騎士痛到只能趴在機車上 ， 表情猙獰 ， 不過這一切似乎早有端倪 。

華視新聞記者李思琪說：「當時黃姓駕駛，一路從溪頭街逆向行駛，還在中途停了下來，自稱是在看導航，不小心誤踩油門，才會暴衝，警方事後經過快篩，才發現他是毒駕上路。」

當時黃姓駕駛，一路順著溪頭街逆向行駛，還在中途停下來自稱是在看導航，不小心誤踩油門才暴衝，警方快篩才發現他是毒駕上路，30歲的黃姓駕駛無照，有毒品前科，當天開女友租的車，蔡姓騎士則是旁邊工地的水電工人。

27日下午4點多，剛下班正要離開卻遭撞，手臂骨折多擦傷，黃姓駕駛也被發現毒駕，7部機車毀損。

新北市警局板橋交通分隊中隊長黃思齊說：「查黃男酒測值為0，惟精神狀態不佳，經施以唾液毒品快篩試劑檢驗，結果為陽性反應。」毒駕上路還沒有駕照逆向行駛，黃姓駕駛將吃上高達15萬的罰單，去年中才剛出獄，現在恐怕又要再去吃牢飯。

