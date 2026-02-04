「無照代刀」台中榮總三醫師解禁 衛福部：重點評鑑完成 下周提報告

衛福部長石崇良。游騰傑攝



台中榮總神經外科爆出疑似讓無照醫療器材廠商進入手術室執刀爭議，衛生局與檢調單位正介入調查。儘管原先遭院方停止手術業務的三名醫師，近日已被解禁、恢復排刀，引發外界質疑。衛福部長石崇良今（4）日證實，衛福部已於1月28日完成台中榮總「重點評鑑」，最快下周將提出正式評鑑報告。

石崇良今下午出席「CAR-T給付百例：健保護航、重獲新生」記者會時，回應媒體詢問表示，證實台中榮總的重啟醫院評鑑已完成。石崇良指出，醫事司已於1月28日要求醫策會邀集相關評鑑委員，針對台中榮總進行重點評鑑，重點放在開刀房管理制度、相關SOP檢討，確認是否符合病人安全的基本要求，避免類似事件再度發生。最快下周將召開會議提出正式評鑑報告，並請院方依結果進行改善或調整。

石崇良說明，若確認由醫療器材廠商人員直接進行手術，將涉及密醫行為，醫院涉及違反《醫師法》第108條，涉有雇用或容留密醫情事，最重可處停業、限制部分業務範圍或裁罰；若醫師在場明知卻容留相關行為，亦可能違反《醫師法》第28條之4，最重可廢止醫師證書。相關事證目前由地方衛生局調查中，後續將依法處分。

石崇良指出，醫事司先前已要求院方提出內部調查報告，但報告繳交後，又有媒體曝光疑似手術影片，內容與院方說法出現落差。對此，醫事司將成立專案調查小組，進行更進一步的查證，並從制度面進行系統性檢討與改善；至於廠商是否涉及密醫及相關刑責，衛生局也已移送檢調偵辦。

至於外界關注院方是否適合讓涉案醫師恢復排刀，石崇良僅表示，從醫院管理角度來看，院方認為內部調查已告一段落，並已完成包括門禁管制強化、人員訓練及需由院長批核等管理措施，因此決定開放醫師恢復手術排程，「這屬於院方的內部管理決定」。

