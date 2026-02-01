「無照加重罰」新制上路！ 桃園首日開罰43件汽機車當場扣牌拖吊

【記者曾佳俊／桃園報導】為從源頭防制交通事故、守護用路人生命安全，立法院修正《道路交通管理處罰條例》第21條及第21條之1，全面加重無照駕駛及越級駕駛之管理與處罰，新制於昨（1/31）日正式上路。桃園市政府警察局同步啟動強化執法作為，新法上路首日截至目前為止共取締無照駕駛違規機車34件、汽車9件，合計43件，均依法當場扣牌並移置保管車輛。

新法施行首日即見成效。桃園市政府警察局交通警察大隊直屬中隊執行巡邏勤務時，於桃園區中州街與中平路口攔查一輛號牌已註銷之普通重型機車，經查證發現蔡姓駕駛未領有機車駕照，員警當場依新制規定將車輛移置保管，落實「無照不上路」的執法精神。

廣告 廣告

統計新制上路首日至今，桃園市政府警察局共取締無照駕駛違規案件43件，其中機車34件、汽車9件，所有違規車輛均依法當場扣牌並移置保管。警方指出，加重處罰的目的，在於有效遏止無照駕駛行為，降低因缺乏駕駛訓練與風險判斷所衍生的交通事故風險。

此次修法重點聚焦三大方向：

第一是大幅提高罰鍰金額，無照駕駛機車最高可處新臺幣3萬6,000元、汽車6萬元，大型車輛最高8萬元，明確傳達政府對無照駕駛「零容忍」立場。

其次是針對累犯加重處分，10年內第2次違規即處最高額罰鍰，第3次以上除原罰鍰外，另再加罰，防止心存僥倖、反覆違規。

最後則是強化車主連帶責任，無照駕駛除移置保管車輛外，並將吊扣車牌3個月至1年，若車主未善盡查證義務，亦須負擔相同罰鍰責任。

桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長林東星表示，無照駕駛因缺乏完整訓練與安全觀念，往往成為道路上的「隱形殺手」，對自身與他人生命安全都構成重大威脅。此次修法除提高罰則外，更搭配移置保管等強制措施，希望從制度面有效阻止無照駕駛上路。

桃園警方也呼籲，市民朋友務必遵守交通法規，切勿心存僥倖無照駕駛，也不要將車輛借予無照者使用，讓政府與市民攜手合作，共同打造安全、有秩序的交通環境。

無照駕駛處罰規定懶人包。警方提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜元祖級女團成員「跳床打孕肚」只想流產 60歲接納7月娃：我虧欠她

最後一天立院上班！黃國昌曝卸任5大規劃：重披法袍、當直播主

獨家｜大S離世將滿1年！2/2確定辦紀念雕像揭幕儀式 具俊曄續留台灣守護亡妻

