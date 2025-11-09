無照又毒駕！男拒檢「僵持40分」 警破窗逮

員警呼叫支援警力破窗逮人。（圖／TVBS）

新北市員警昨晚在江子翠捷運站附近，攔查到一名41歲吳姓男子無照駕駛違停車輛，且使用他人車牌！員警要求下車受檢，該男子竟拒絕配合，雙方僵持40分鐘之久。警方最終破窗將其逮捕，還在車上搜出「喪屍煙彈」及吸食器，原來吳男邊開車邊吸毒，嚴重危害公共安全。吳男不僅面臨毒品和妨害公務指控，還因多項違規被開罰2萬7500元。

昨天晚上接近9點，新北市板橋江子翠捷運站附近，員警發現一輛違停車輛造成交通不便，於是上前攔查。當時附近人潮不少，許多民眾目睹了整個圍捕過程。員警要求駕駛將車停到旁邊，表示因為他的違停行為導致後方車輛一直按喇叭。

雖然這名41歲吳姓男子將車停好，但他從一開始就表現得極不配合。更嚴重的是，警方發現他不僅無照駕駛，使用的車牌也不是自己的。員警立即要求他熄火下車接受檢查，但他拒絕配合，雙方因此僵持了40分鐘。

警方多次要求該男子下車，並明確警告如果不配合將會叫警力支援進行攔查。由於警方已掌握駕駛明確違法事證，依法可以破窗逮捕現行犯。最終，警方決定採取行動，直接破窗將駕駛拉出車外。即使窗戶被破，該男子仍然坐著不動，最後被3名員警強制拉下車並制伏，支援警力也趕來協助壓制。

更令人震驚的是，員警在車上發現了喪屍煙彈和吸食器，該男子竟然邊開車邊吸毒。這也解釋了為何他不敢下車接受檢查。吳姓男子供稱，車輛和車牌是向不同朋友借的。

因此，他不僅面臨毒品和妨害公務的指控，還因使用他人牌照、無照駕駛、違停及不服取締等多項違規，被開罰27500元。幸好警方及時攔查到這名公然在市區毒駕的駕駛，否則一旦他藥效發作，恐怕會造成無辜民眾受害的嚴重後果。

