「無照又酒駕」撞死行人！ 國民法官判騎士3年半徒刑

新北市一起嚴重的酒駕無照事故導致一名69歲婦人喪生，兩名年輕人重傷。一名19歲男子在喝酒後無照駕駛機車，載著26歲女乘客上路，高速撞上行走在路邊的婦人。這起悲劇經新北地院國民法官法庭審理後，依酒駕致死罪判處肇事男子3年6個月有期徒刑。

這起奪命酒駕事故發生在去年9月9日晚間10時許。19歲張姓男子在新北市三重忠孝碼頭飲酒後，明知酒精尚未代謝完畢，竟於凌晨12點45分仍騎機車載著26歲鍾姓女子上路。在一條筆直的道路上，他撞上了69歲唐姓婦人。這次撞擊力道相當大，導致騎士的安全帽被撞飛，現場三人均受重傷倒地不起。

事故發生後，唐姓婦人緊急送醫治療，但不到兩個月後仍宣告不治。張姓男子本身也因撞擊造成顱內出血，而後座的鍾姓女乘客同樣遭受腦出血的嚴重傷勢。警方調查發現，肇事騎士不僅無照駕駛，還酒駕上路，酒測值高達0.17。新北檢察署隨後對此案提起公訴。國民法官在開庭時指出，張姓男子明知飲酒後仍無視他人生命安全，執意騎車導致死亡事故，對被害人與家屬造成無法彌補的傷害。法庭還檢視了他過去多次無照駕駛被取締的紀錄。

雖然這是張姓男子第一次涉及刑案被判刑，且他與被害家屬已達成和解，但國民法官仍判處他3年半的刑期，要他為自己的行為負責，全案還可上訴。

