無照又酒駕！駕駛載5孩自撞路樹 車頂呈Ｖ字 6傷送醫

一起嚴重的車禍意外在花蓮吉安鄉吉豐路三段發生，34歲羅姓女子疑似酒駕且無照駕駛，在台9線行駛時突然變換車道超車失控，導致車輛直接撞上路樹。事故造成車上6人受傷，其中包括駕駛本人、她17歲的女兒、15歲的兒子以及三名年齡分別為7歲、10歲和11歲的姪子。消防人員緊急出動，使用破壞剪和撐開器救出所有受困人員，傷者隨後被送往醫院救治。

駕駛無照又酒駕，自撞路樹6傷送醫。（圖／TVBS）

事故發生在30日傍晚6點左右，白色小客車因撞擊而扭曲變形，車頂呈現V字凹陷，幾乎全毀。根據附近民眾表示，事發前該車煞車速度很快，隨後往右偏，可能是在閃避其他車輛。坐在副駕駛座的17歲女兒僅受擦傷，後座的15歲兒子左大腿骨折，另外三名男童中，7歲和10歲的男童左大腿骨折，而11歲的男童一度重傷命危，送醫急救後才恢復心跳。

花蓮消防特搜小隊長鍾汯澕表示，駕駛座的成人意識清楚，她的手腳都沒有挫傷或擦傷，消防人員為她創造出脫困空間後，她能夠自行爬起來。現場一片混亂，車輛周圍已經圍起封鎖線，消防人員花了約半小時才救出全部6名受困者。

救援完成後不久，傷者家屬趕到現場，急切地詢問傷者情況並表示要前往慈濟醫院。警方調查發現，羅姓女子酒測值高達0.58，不僅涉嫌酒駕還無照駕駛，雖然詳細肇事原因還有待進一步調查釐清，但駕駛在酒後且無駕照的情況下，還載著5名孩子上路的行為，真的非常危險。酒醒之後，再怎麼後悔也為時已晚。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕

◎未滿18歲者禁止飲酒

