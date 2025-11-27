無照周姓律師再捲詐欺、侵占！ 北檢指揮調查局兵分20路搜索

北檢指揮偵辦富邦綜合開發公司負責人周男所涉侵占案件。（圖／翻攝畫面）

富邦綜合開發公司負責人周姓男子2023年遭踢爆為「最知名假律師」，沒想到時隔2年又再涉犯侵占、詐欺。台北地檢署今（11月27日）指揮法部務調查局搜索周男等8名被告住所以及富邦綜合開發公司等20處，並通知包含周男在內的8名被告到案說明。

周男為富邦綜合開發公司負責人，於2015年富邦綜合開發公司和嘉義某私立大學有訴訟糾紛，源於該大學向富邦綜合開發公司租用宿舍後卻未付租金，雙方最終在法院以2850萬進行和解，沒想到周男卻將這些票據拿去兌換為現金以後私用買房涉犯侵占。

2020年周男將該宿舍賣出以後再度跟某民營銀行以買房名義貸款，但卻將金額墊高至2.3億並因此成功詐貸1.6億元得手觸犯詐欺、銀行法等罪。

台北地檢署今指揮調查局持法院核發之搜索票，搜索周男等8名被告住所以及富邦綜合開發公司等20處，並通知包含周男在內的8名被告到案說明，全案將朝向侵占、詐欺方向進行偵辦。

據了解，周男過去曾就「通姦除罪」議題聲請大法官釋憲，但於2023年被人踢爆並其實沒有律師資格，卻依舊收費承攬民事訴訟長達5年，甚至持前女友裸照逼千1000萬元分手賠償金，高等法院於去年判其違反律師法、恐嚇取財，判處周男1年有期徒刑，得易科罰金36萬元定讞。

