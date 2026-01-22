無照帶班20年！連鎖幼兒園師「4天踢踹童50次」：不能告訴媽媽

記者柯美儀／台北報導

受害家長偕同民進黨立委林月琴、靖娟基金會執行長許雅荏等人召開記者會，揭露新北市某幼兒園不當對待事件。（圖／記者柯美儀攝影）

新北市某幼兒園爆出不當對待事件，曾姓教師無教保資格帶班20年，甚至4天內對幼幼班孩子拉扯、踢踹、敲打超過50次。該幼兒園集團在新北、桃園擁多間幼兒園，學生均上百人，自109年至114年幾乎每年因違法進用無資格人員與照顧不當受罰，卻未改善，仍能承接非營利或準公共幼兒園補助及設立新園。

受害家長揭露虐童經過

受害家長偕同民進黨立委林月琴、新北市議員戴瑋姍辦公室，以及靖娟基金會執行長許雅荏今（22）日召開記者會，家長說明事件經過指出，孩子自113年8月就讀育全幼兒園幼幼班後，於113年9月即曾由教師主動坦承「有打孩子的手」，並向家長道歉。家長當時選擇相信園方，未進一步追究。然而，後續數月孩子陸續出現摳手流血、咬手指、對開門聲極度恐懼等明顯異常反應，向教師反映時卻始終被以「不清楚、沒看到」回應。

幼師多次對幼幼班孩子拉扯、踢踹。（圖／民進黨立委林月琴提供）

教師無教保資格長期帶班

至114年7月，孩子情緒崩潰、拒絕上學，才向家人坦承「每天被老師罵、被打」，且被告知「不能告訴媽媽」。家長進一步得知，班上多名幼童皆遭同一名曾姓員工不當對待。家長通報教育局後，園方多次私下聯繫要求原諒，甚至未經同意到家長住處拜訪、要求撤案，並對外公告已解雇該員工，但實際上該員工仍持續在園內帶班，且經查該員工並無任何教保資格，卻已違法帶班多年，園所亦長期超收，嚴重違反師生比規定。

幼兒園集團多年違規未改善

不僅如此，家長指出，該幼兒園集團眾多園所中，從109年到114年，幾乎每年都因違法聘用未具教保資格人員從事教保服務而被主管機關裁罰，卻仍依舊繼續進用無資格人員照顧幼生。教育局曾安排家長觀看監視器畫面，畫面清楚顯示該員工於午睡時段對幼童有拉扯、遮擋臉部等不當行為，但相關事證卻未完整記載於最終調查報告中，最終僅裁罰3萬元。家長質疑調查是否有淡化事實、裁罰明顯失衡，亦未釐清是否屬累犯情形。

兒童身心受創需醫療協助

另有多名家長指出，園內長期存在罰站吃飯、強迫進食、公開羞辱、恐嚇威脅、精神壓迫等情形，並非單一事件。孩子因此需接受身心醫療協助，家長呼籲主管機關應誠實、完整調查，落實監管與重罰，避免制度性失靈，確保幼童安全與受教權。

對此，民進黨新北市議員表示，該幼教集團多次被查獲進用未具資格的教保員、違反班級人數限制等，嚴重影響孩子受教權，但卻無積極改善、一再觸法，是幼教界違法的慣犯。新北教育局針對該幼兒園歷次裁罰過低，造成幼兒園僥倖心態。針對本案，教育局應重啟行政調查，釐清虐童真相並確認有無其他受害幼兒，並給予幼兒園重罰，避免更多憾事發生。

靖娟基金會執行長許雅荏則表示，該案暴露教育局在調查透明度、人員資格查核與督導上的漏洞，家長無法掌握完整事實，多名幼童受害卻未獲妥善處理，裁處結果與實際影響不符。基金會呼籲主管機關應完整揭露調查資訊、落實查核與督導，並依行為嚴重性妥善處理受影響幼童，避免行政怠惰成為不當園所保護傘。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

