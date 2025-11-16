無照幫客戶雷射減脂傷大腿 台南醫美診所店長吃官司代價大！

台南一家醫美診所黃姓店長涉無照為女客戶做雷射減脂挨告，台南地院依違反醫師法判被告六月徒刑、併科三十萬元罰金。(資料照，記者王俊忠攝)

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地區1家時尚醫美診所的黃姓店長，從事醫美工作20餘年，但她不具醫師、護理人員資格，被控涉在店內未經醫師診察指導，擅自使用皮膚冷卻醫療設備、為付高額課程費的陳姓女患者做兩次雷射減脂，害陳女大腿挫傷。黃店長否認犯行；但台南地院查認被告違反醫師法、判處6月徒刑與罰金30萬元。

6月徒刑如易科罰金是18萬元，加上併科的30萬罰金，黃店長共要付出48萬元高額刑責代價。

判決指出，黃姓店長服務的醫美診所購置1部名為「波洛伊」的皮膚冷卻醫療設備，是皮膚科為治療減少腰、腹部脂肪層厚度，此機器可降低皮膚溫度、舒緩痛覺與熱傷害。黃店長並非醫師或專業護理人員，也未在醫師指導下操作，被告涉於2022年4月18日、9月27日在診所內兩次操作此機器為陳姓女患者做腹、腰部與大腿內側等部位的雷射減脂，涉違法執行醫療業務。此案被南市衛生局函送台南地檢署偵結起訴。

訊時，黃店長否認違反醫師法並說，是衛福部食藥署檢驗合格的機器，買機器的時候就寫是非侵入性，也沒寫說一定要醫師或醫事人員才可操作，她有機器操作訓練合格證書，且操作時有醫師在診所內，她沒有違法。

陳姓女患者證稱，在做雷射減脂時，沒有穿白袍的醫師在場；案發時2022年9月27日，吳姓醫師說她人在診所內，沒有操作過該機器，也沒有指導護理人員操作。台南地院合議庭指黃店長的說法與女患者、吳醫師說詞都不相符，顯見店長供詞卸責、不足採信。

合議庭並函詢我國衛福部醫事司，醫事司也詢問全國醫師公會聯合會與皮膚科醫學會指，此機器應由醫師操作或護理人員在醫師現場診察與指導下執行。黃店長自己解讀經原廠訓練後可自行操作機器，是擅自執行醫療業務，違反醫師法28條規定，因被告否認犯行、也未賠償與返還患者的損失，依法論罪科處上述刑責。 此案還可上訴。

