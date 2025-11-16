無照店長操作醫療設備 冷凍雷射減脂害客受傷 台南地院判刑6月罰30萬

黃姓女店長在沒有醫師指導下，為客戶做「冷凍雷射減脂」療程，導致陳女大腿挫傷，遭台南地院判刑六個月，罰金30萬。資料照片

台南市1間醫美診所黃姓店長，從事醫美服務逾20年，但未具醫事資格，她擅自替客人施作「冷凍雷射減脂」療程，導致陳姓女子大腿挫傷；台南地院審理後，認定黃女違法執行醫療業務，依《醫師法》判處有期徒刑6個月，併科罰金30萬元；若徒刑易科罰金需再支付18萬元，總計須繳48萬元，全案仍可上訴。

判決指出，診所於2022年間購買名為「波洛伊」的皮膚冷卻醫療設備，主要供皮膚科治療腰腹脂肪、降低熱傷害與疼痛等用途；該設備屬醫療器材，操作須由醫師執行，或由專業護理人員在醫師現場診察指導下進行。

然而，黃女既非醫師也非護理人員，卻於2022年4月與9月兩度替陳姓女客施作腹部、腰部及大腿內側等部位的減脂療程，事後陳女出現大腿挫傷，事件被衛生局查獲並移送檢方偵辦。

黃女在法庭上堅稱，機器通過食藥署檢驗，屬「非侵入性」設備，加上她取得原廠操作訓練證書，因此認為自己可合法使用，也強調施作時診所內有醫師在場；然而該診所吳姓駐診醫師證稱，她未曾操作該設備，案發時也未在場指導黃女。

合議庭並函詢衛福部醫事司，獲回覆指「波洛伊」設備之使用屬醫療行為，必須由醫師或醫事人員依醫囑執行；法院認定黃女未盡查證義務，誤將產品訓練等同醫療專業資格，屬擅自解讀規範並逕行操作，已構成非法執行醫療業務。

法官考量黃女多年從事醫美行業、為診所招攬高價療程，卻未依規範受醫師指導，導致客人受傷，且犯後否認犯行、未賠償被害人損失，態度欠佳，因而依《醫師法》「非法執行醫療業務」等罪，判處有期徒刑6個月，併科罰金30萬元；若徒刑易科罰金需再支付18萬元，總計須繳48萬元，全案仍可上訴。



