即時中心／温芸萱報導

台中榮總日前爆出放任無照醫材廠商進出手術室執刀，衛生局已依違反《醫師法》將楊姓、鄭姓醫師及陳姓醫材廠商函送台中地檢署偵辦。今（6）日開羈押庭，兩名醫師各以100萬元交保，醫材廠商50萬元交保，三人均遭限居、限境、限海。對此，台中榮總今日也發表聲明，已即刻停止楊姓、鄭姓醫師手術業務並送考績會從重處分，院方致歉並強調已強化手術室管理與吹哨者保護機制。

台中榮總神經外科日前遭爆，長期「放任」無照醫材廠商進出手術室。台中市衛生局調查後認定，若由非具醫師資格人員實際執刀，恐涉密醫行為，已將3名神經外科名醫及醫材廠商函送台中地檢署偵辦。檢方認為涉違反《醫師法》，向法院聲請羈押。

廣告 廣告

台中地院今日開羈押庭後，裁定楊姓、鄭姓2名醫師各以100萬元交保，陳姓醫材廠商50萬元交保，3人均限制住居、出境及出海。

快新聞／無照廠商進手術室還「執刀」 台中榮總証實曝醫師處置

台中地檢署第一時間分「他」字案偵辦，依違反醫師法將楊姓、鄭姓醫師，及陳姓醫材廠商等3人聲押。（圖／民視新聞）

對此，台中榮總今日也發布聲明，榮總表示，昨天本院看到新流出 2023年拍攝比較完整的影片，證實楊醫師及鄭醫師確有違法讓廠商進入禁區執行手術。今天上午本院召開臨時院部會議，決議停止兩位醫師手術業務並移送考績會從重處分。醫院會妥善安排代理醫師，保障病人權益。

接著，榮總強調，少數醫師違反規定造成民眾的不安，在此向社會大眾致上最深的歉意。在此感謝檢舉人讓此事浮出檯面，也感謝主管機關衞生局及衞福部的指導，本院已加強手術室管理的SOP及建立即時通報系統並保護吹哨者。

最後，榮總表示，這段時間，醫院的同仁承受很大的壓力。本院絕大多數的同仁都是盡忠職守、認真為病人服務。希望全體同仁團結一心，繼續堅守崗位，為病人提供最優質的醫療服務。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／無照廠商進手術室還「執刀」 台中榮總證實涉案醫師處置

更多民視新聞報導

最新／台中榮總爆「無照人員」進手術室執刀 醫師、廠商3人交保限居

台中白目男拍「筆錄過程」還PO網 涉妨害秘密罪遭送辦

慎入！高雄28歲女超商店員遭酒瓶攻擊 頭破血流畫面曝

