無照拒檢警拔槍對峙！ 男逃逸後到案稱「心虛」
高雄市 / 綜合報導
昨(22)日晚間有民眾直擊員警在高雄路竹交流道附近，拔槍和一名自小客車駕駛對峙，沒多久車輛趁綠燈亮起，不顧其他用路人安危加速逃離，和公權力展開追逐戰，後續員警擔心用路人安危，放棄追逐，通知駕駛到案，事後經查原來24歲的孫姓男子非第一次無照上路，這回心虛拒檢讓員警掏槍，由於過程出現多項違規，畫面全都被行車紀錄器給拍下，警方也將依法偵辦。
體型壯碩的員警，掏槍大聲喝令，要駕駛快下車，過程還不斷拍車門，而另一人則是從副駕處包圍，只見車內人員絲毫不理會，看到綠燈亮起，油門一踩往前衝，員警VS.孫姓男子說：「開門。」
就擔心被逮住，還不顧其他用路人行車安全，換個角度再看一次，當時兩名員警看到車輛逃逸後，隨即跳上車展開追逐，但早已不見對方車尾燈，這場追逐戰就發生在高雄，昨(22)日晚間，當時員警正在執行酒駕勤務，結果白色轎車在路檢點前方大迴轉，拒檢逃逸。
事後根據了解，24歲的孫姓男子，會心虛逃逸，是因為他無照駕駛，高雄湖內分局阿蓮所副所長尤經智說：「基於安全考量停止追緝，本所以依拒檢逃逸，駛出路面邊線，未依規定使用方向燈，以及2年內兩次以上無照駕駛等違規舉發在案。」
拒絕警方攔查，逃往一公里外地方，還是遭攔下，雖然又讓駕駛逮到機會趁隙落跑，但最後還是被通知到案，現在除了無照外，過程中的多項違規，也全都被警方行車紀錄器給拍下，後續將一一開罰。
