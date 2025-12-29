「無照拔牌」國3併排競速狂飆 開天窗放煙火 彰化囂張4狂男下場曝

記者潘靚緯／彰化報導

彰化4名男子去年9月在國道3號拔車牌併排高速飆車，甚至還開天窗放煙火，遭判刑2到6個月。（圖／翻攝Google Map）

彰化吳姓、陳姓男子，夥同許姓、葉姓男子，去年9月間凌晨在國道3號台中路段危險並排高速飆車，時速高達200公里，競速過程中甚至模仿「玩命關頭」電影情節，打開天窗施放煙火，行徑非常囂張。彰化地院審理，依公共危險等罪判4人2月至6月不等有期徒刑。

判決書指出，吳姓男子沒有駕照，卻找來友人飆車，去年9月開車載許男、陳男到彰化與友人會合，隨即拆除車牌，並以膠帶遮蔽擋風玻璃作為辨識記號，再前往南投埔里參加車聚，另一名葉姓男子在台中烏日交流道在附近會合，凌晨2點多兩車直接開上國道飆車。

廣告 廣告

兩輛車行駛在國道3號北向烏日至龍井路段，佔據車道併排直線競速，許男更從天窗探出來燃放煙火，火星與煙霧瀰漫國道，加上煙火爆炸聲響，嚴重干擾其他用路人的視線與行車安全，後方車輛嚇得紛紛閃避、減速，嚴重危害公眾往來安全。

此外，吳姓男子與陳姓男子拆除車牌、未裝eTag，刻意躲避查緝，導致國道ETC系統無法辨識，短繳通行費277元、191元，另涉詐欺得利罪。法院審酌認為四人行為惡性重大，依法判處吳男、陳男各6月徒刑，葉男5月徒刑，許男2月徒刑，均得易科罰金。

更多三立新聞網報導

台中沙鹿吊車疑剎車失靈 等紅燈突「倒退嚕」撞圍牆 騎士驚慌閃避

后豐大橋女師墜橋案「纏訟23年」終判無罪 2人冤獄8年補償獲賠2850萬

女總監吸毒見男友外遇抓狂！當母面前潑油放火燒死 上訴駁回3審判14年

租沙鹿「假停車場」非法堆廢棄物！狂撈2311萬 GPS揪犯罪鏈起訴104人

